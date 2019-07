Valentino Aiassa rumbo a Girondins de Bordeaux

Este fin de semana nuevos sueños cruzan el charco para recalar en Bordeaux. Valentino Aiassa se incorporará a Girondins tras ser seleccionado de Proyecto Crecer. El jugador categoría 2003, que juega de extremo derecho, viajará junto a sus padres para rubricar la firma y acompañarlo en un periodo de adaptación.

En diálogo con El Periódico, Aiassa contó que fue apuntado hace aproximadamente un año y ya realizó dos viajes para ser observado y disputar algunos encuentros en Europa. De hecho fue a principio de este año junto a Maximiliano Gay, quién también se incorporaría al plantel del equipo francés en enero de 2020.

“Para mí y para mi familia fue una emoción muy grande, para mí principalmente, hace varios años que me vengo preparando en el club y tengo una posibilidad que no todos los chicos la tienen, primero de irme a hacer pruebas a Girondins y después la posibilidad de quedar para empezar a entrenar”, contó Valentino, que también aseguró que jugará con la división u17 Nacional.

“Surgí de Tiro y Gimnasia. Soy extremo derecho o lateral, soy derecho rápido fuerte y encarador”, indicó.

“Hace un año que se nos viene hablando para incorporarnos pero se fue alargando por la edad, el contrato no se puede firmar con un menor de 15 años”, explicó el jugador. Aiassa indicó que él nació en Valencia (España) ya que sus padres se mudaron allí en la crisis del 2001 y luego volvieron a San Francisco, también explicó que los trámites se aceleraron gracias a que tiene la nacionalidad italiana.

“Dejo compañeros, profesores, amigos, familia todo para cumplir un sueño que espero que se haga realidad”, señaló.

El fútbol europeo

“Ellos buscan rapidez, habilidad y mucha técnica. Están muy acostumbrados al juego en equipo y buscan el jugador que sobresalga, es importante para ellos, siempre hay un argentino o sudamericano que es el que desequilibra”, indicó Aiassa.

“El juego de ellos es muy distinto la de acá, acá es mucha presión y huevo, allá mas relajado dinámico juegan más en equipo”, agregó.

Además, el Joven explicó que tuvo indicaciones desde Girondins para dejar la competencia y encarar un trabajo físico distinto. “Hace un mes y medio que tengo un entrenamiento específico que me pidieron de allá, ellos están de vacaciones, ahora empieza la pretemporada y la idea es que no esté parado. Este año empecé jugando normalmente en la juvenil de Crecer y hace un poco me indicaron que no juegue más”, añadió.

Amortiguar el golpe del desarraigo Aiassa contó que viajará junto a sus padres para rubricar la firma y acompañarlo en un periodo de adaptación. “Lo pide Girondins y se hace cargo de todo, mis padres van los dos por una semana. Más que todo por el acompañamiento, para que no vaya solo y porque soy menor”, destacó.