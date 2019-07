Greta y Legacy: cierran dos conocidos negocios en pleno centro

Las persianas bajas en los comercios o fábricas son unas de las tantas consecuencias que muestra la crisis económica que atraviesa nuestro país, con todo lo que eso conlleva. En San Francisco no fueron pocos los casos y ahora se suman dos conocidos negocios ubicados en pleno centro de la ciudad sobre el bulevar 25 de Mayo: Greta y Legacy, ambos en el rubo indumentaria, cuyos propietarios confirmaron a El Periódico que no seguirán en actividad.

Los dos negocios se encuentran actualmente con liquidación y ventas de dos productos al precio de uno. En el caso de Greta, en 25 de Mayo al 2200, llevaba 10 años abierto en el lugar ofreciendo ropa para hombres y mujeres, además de calzados. Las razones que esgrimió su dueño, Alejandro, no dejan lugar a dudas: bajas ventas y altos impuestos. "Hace dos o tres años venía complicado. Se vendía, pero empezaron a faltar las ventas", resumió el propietario.

"No queda otra, no llego con los gastos. No voy a cambiar de rubro ni abrir en otro lado. Vamos a esperar que pase, que se vaya Macri de una buena vez", agregó Alejandro, sin ocultar su desánimo.







También en pleno centro

Legacy es una de las marcas más conocidas en ropa para hombres, mujeres y niños. En San Francisco su local ubicado en la esquina de 25 de Mayo y San Luis también lleva varios años, y ahora anuncia una promoción 2x1 por sus últimos días. En diálogo con este medio su propietaria confirmó que cierra el negocio, aunque prefirió no detallar las razones de tal decisión.

Estos cierres se suman a los de otros locales de distinta actividad con reconocida trayectoria en la ciudad, aunque por diversas razones.