Un detenido por el robo a la rotisería Filippi

Un hombre fue detenido en la noche de este miércoles en barrio Catedral por su presunta vinculación a los últimos robos en la rotisería Filippi, en San Francisco. Fuentes de la Departamental San Justo confirmaron a El Periódico que la detención se produjo en la vía pública en inmediaciones a calles Pellegrini y Larrea, también donde se ubica el comercio.

Si bien no se dieron más detalles, este medio pudo saber que se trata de un hombre mayor de edad, sin domicilio fijo, y que sería uno de los implicados en los robos. Tenía en su poder botellas de vino presuntamente robadas.

Acechado por ladrones

El negocio de comidas lleva varios años en el rubro, pero desde hace dos es blanco constante de los delincuentes. Agobiado por la inseguridad, José Filippi, el dueño de la rotisería que lleva su apellido, piensa en cerrar el comercio.

Filippi ya no piensa en medidas de seguridad, sino en lo peor: el cierre. “En dos años me robaron más de diez veces, pienso en cerrar directamente. Me vienen robando de todas las formas posibles. Estoy cansado de tener que trabajar todo el día, con la situación económica actual y encima por la noche tenés que estar pensando que te llevan lo que hacés”, reflexionó con desánimo.

“No creo que mejore la situación, algún día los voy a esperar una noche acá. No se puede vivir así, ni trabajar ni vivir tranquilo”, cerró.