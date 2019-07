Se ponen a punto en casa

Los torneos de básquet argentinos están en receso. Los clubes comienzan a armarse para la próxima temporada y los jugadores siguen entrenando para llegar a punto cuando les llegue la hora de saltar a la madera con sus equipos. Es el caso de tres sanfrancisqueños -uno por adopción- que en la temporada pasada jugaron Liga Argentina y Torneo Federal.

Se trata de Lautaro Mare, Agustín Lozano y Lautaro Florito. Los tres entrenan juntos bajo las órdenes del DT Josué Alarcón con el plantel local de El Tala, esperando por su futuro en una liga superior.

Lozano, que jugó hasta los 15 años en el "albo", contó que se sumó para no frenar el entrenamiento y seguir a punto. "Ellos están jugando el torneo local, yo no lo estoy jugando pero me sumé a los entrenamientos, me abrieron las puertas porque en el receso pasado también lo había hecho. Me sirve mucho para seguir moviéndome, en esto no hay que quedarse, hay que seguir entrenando porque siempre se pueden mejorar cosas. Además me sirve de pretemporada para afrontar lo que viene", explicó el base.

"Yo jugué acá hasta los 15 años, después fui a San Isidro... en este tiempo de receso da la casualidad de que nos juntamos en el club, nos formamos acá y nos abrieron las puertas para que entrenemos", agregó.

Amigos

"Somos amigos desde hace mucho tiempo, jugamos en contra, jugamos juntos en la Selección, es lindo y divertido volver todos al mismo tiempo y que nos encontremos", explicó Lautaro Mare.

"Yo hacía desde el sub 15 que no jugaba para El Tala, ese fue el último año. Fue lindo volver a jugar en mi club, siempre en el receso vengo a entrenar para jugar con amigos. Siempre quise volver y este año lo pude volver a hacer", agregó Mare, que se sumó a la plantilla de El Tala que disputó el Interasociativo.

Florito, oriundo de San Luis pero sanfrancisqueño por adopción, también se sumó a los entrenamientos del plantel que comanda Alarcón. El alero tuvo su primera experiencia en una categoría superior y regresó a su club para volver a entrenar con amigos.

"Hacemos juntos la parte de básquet, pero cada uno tiene su parte de gimnasio con un profe de confianza. Yo trabajo con Dani Pérez, por ejemplo", dijo Lozano. En tanto, Mare agregó: "Yo estoy yendo al gimnasio de Antártida con los chicos que estaban acá en El Tala y la parte física la hago con Fernando Komorovski". "Yo trabajo en el gimnasio de El Tala, con Gonzalo, les pido una mano a los chicos de acá", explicó Florito.







La experiencia en la temporada pasada

En la pasada temporada Mare jugó la Liga Argentina con Echagüe de Paraná, Florito hizo su primera experiencia en Villa San Martín de Resistencia y Lozano jugó el Torneo Federal en Ferro de Madryn. En ese marco los jugadores contaron cómo les fue.

"Es el primer año que bajo de categoría, para mí una categoría nueva, era la primera vez que me iba lejos de casa a 1500 kilómetros, a una ciudad que no conocía... Fue una linda experiencia, una ciudad hermosa, un lindo grupo, un club muy ordenado y muy lindo, así que la experiencia fue muy buena, aprendí mucho dentro de la cancha y fuera de la cancha, que eso también es importante", explicó Lozano.

En tanto, Mare se mostró conforme con los minutos jugados en Liga Argentina. "El balance fue positivo, tuve muchos minutos , no esperaba tener tantos pero por circunstancias del equipo y demás pude jugar bastante. Creo que los aproveché porque para mí fue una experiencia muy linda", indicó.

"Yo estoy muy feliz por lo que viví, era la primera vez que me iba de El Tala. Me fui lejos porque me dieron buenas referencias a donde iba, fui y jugué lo que tenía que jugar. Por ahí querés jugar más pero no te dan minutos, dentro de todo me fue bien. Jugué bien los minutos que me dieron", explicó Florito.

"El roce es muy distinto al nivel local, salir de una cortina y de un bloqueo solo, cosas así son diferentes, defendés mucho mas duro porque hay jugadores muy buenos", concluyó.

Lo que viene

Los tres jugadores se mostraron tranquilos con respecto a su futuro, alguno tiene algo más decidido que otro, pero todavía no hay nada firme. "Yo todavía no tengo club, pero estoy analizando dos o tres ofertas del Torneo Federal y dos o tres ofertas de Liga Argentina. Estoy preparándome para lo que viene", dijo Lozano.

En tanto, Mare fue más certero y adelantó que su futuro estaría en la Liga Argentina. "Para mí lo mas probable es Deportivo Norte de Armstrong. Aún no hay nada firmado, pero estamos cerca", indicó.

Florito, más relajado, dio a entender que su cabeza hoy está en el día a día en El Tala. "Tengo una propuesta, aunque la idea mía es seguir en Liga Argentina veremos lo que salga y analizaremos qué será lo mejor", precisó.