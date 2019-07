Donarán un inmueble para fines benéficos y Red Solidaria abrió convocatoria

Red Solidaria lanzó, a través de sus redes sociales, una convocatoria dirigida a instituciones de bien público con el fin de encontrar una que necesite espacio físico para ayudarla a conseguirlo a través de la donación de una casa que una familia de la ciudad quiere realizar.

Según explicaron, una familia se contactó con la entidad mostrando su entusiasmo sobre la posibilidad de donar un inmueble para fines benéficos.

Marcelo Valverde, de Red Solidaria, explicó: "Abrimos la convocatoria porque recibimos en privado el mensaje de una gente que quiere donar una casa. A través de Red Solidaria quiere que nos encarguemos de conseguir alguna fundación, ONG o asociación civil que ya venga trabajando en alguna problemática, cualquiera sea. Lo mejor sería que ya venga trabajando desde hace un tiempo, no que esté arrancando ahora. Para eso deben enviar los mayores datos posibles a través de un e-mail y nosotros le vamos a presentar esos proyectos a la gente y la decisión final la va a tener esta familia".

A su vez, añadió que la familia está decidida a donar la casa: "Cuando llegue el caso pondrá todo a nombre del proyecto. Nosotros les vamos a ir pasando la información hasta que ellos, a través de su criterio, digan para qué la van a destinar. Una vez que la destinen vamos a dar a conocer que se termina la convocatoria. Nosotros somos solo intermediarios".

Respecto a la opinión que le merece la iniciativa de esta familia, de quien se excusó de dar mayor información a pedido de la misma, manifestó sorpresa: "Es poco común, no tengo recuerdos de que alguien done una casa o un inmueble para una acción solidaria, para un proyecto que quede para la posteridad, no es un dato menor, no tengo recuerdos de algo así en la ciudad".

Sobre el final, reveló que a pesar de que la convocatoria comenzó a difundirse hace pocas horas, ya tuvieron varias consultas. "Nos consultaron bastante, pero de manera informal, por Whatsapp o por mensaje de Facebook. Pero lo queremos hacer un poco más formal, por eso pedimos que nos manden por e-mail bien presentado qué trabajo están haciendo, qué proyectan y algún teléfono de contacto", finalizó.

Para anotarse, los interesados deberán mandar los proyectos al correo electrónico [email protected]