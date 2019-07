Desapareció un féretro en el cementerio de Brinkmann

Este martes se conoció que desapareció un féretro con los restos de un ex policía en el cementerio “Romildo Curiotti” de Brinkmann. Los restos hacía 16 años que se encontraban en un panteón, pero hace unos días sus familiares descubrieron que ya no estaban.

El último viernes, la hija del ex policía de apellido Garrone realizó los trámites correspondientes en el municipio local para reducir los restos de su padre fallecido hace 39 años. El domingo, junto al sepulturero, se acercaron al panteón y al sacar la tapa del nicho no había nada, el espacio se encontraba vacío y no había signos de haber sido violentado el lugar.

"Cuando abrió la tapa, no estaba el cajón, no estaba mi papá. No sé, me sorprendió, me dolió, me dio mucha bronca. Se me mezcló todo... Llama la atención que ninguna puerta, ni ventana del panteón presentara signos de haber sido forzados para un robo. No entendemos si fue un tráfico de cajón o esas cosas. Era un cofre con bronce, pero otra cosa no falta en el lugar”, explicó Nevis Garrone en diálogo con FM 102.9 de Brinkmann.

La mujer se reunió de urgencia con el Intendente de la ciudad Gustavo Tevez quien le manifestó su preocupación por la situación, y aseguró que hará lo necesario, junto a la abogada del Gobierno de la ciudad, para labrar las actas correspondientes e investigar. "El intendente se comunicó conmigo rápidamente, me pidió mil disculpas y está muy sorprendido por esto, me prometió que iba a ser todo lo necesario para recuperar lo robado", dijo la mujer.

“No sé que pensar, creo que soy a la primera persona que le pasa algo así, o la única que le pasa. Por ahora, otro caso se desconoce... Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar los restos” manifestó Garrone.