Pequeños solidarios: los chicos de Deportivo Josefina visitaron un merendero

Este lunes los chicos de la categoría 2012 de Deportivo Josefina visitaron un merendero en barrio La Milka y compartieron la tarde con los niños que asisten al lugar. Junto a un grupo de padres y los entrenadores, aprovecharon también para llevar algunas donaciones.

La propuesta surgió de un grupo de padres tras un evento que realizaron para recaudar fondos. "Todo surgió tras el té con torta que se organizó para recaudar fondos para realizar un viaje que van a hacer los chicos a fin de año a Buenos Aires. Lo que sobró nos surgió la idea de llevarlo a un merendero para donarlo y que los chicos de la categoría 2012 vieran que otros nenes no tienen todo lo que tienen ellos, para que aprendan a valorar las cosas y conocer la realidad de otros chicos también", explicó Ana Conci, mamá de uno de los pequeños.

"Los chicos se quedaron asombrados porque había nenes que les contaban que no podían jugar al fútbol porque sus papás no podían pagarles una cuota o botines.. mi nene volvió muy triste, los chicos les contaban que a veces no tenían para comer", destacó.

"La idea era que tengan una experiencia con nenes que no tienen lo que ellos tienen, que empiecen a valorar lo que los padres les podemos dar y que puedan ayudar", dijo Conci.







La 2012 de Deportivo Josefina: Santino Bosco, Lucas Beltramo, Dylan Olmos, Agustín Madera, Lisandro Cabrera, Jeremías Allocco Giaccone, Joaquín Cardozo, Thiago Zabala, Jeremías Bergese, Francisco Lencinas y Esteban Naconechney.

Una nueva visita

Por otro lado, Anna Conci también destacó el trabajo que realiza el grupo de padres de la categoría. "Hace desde febrero que se armó este grupito y el profe cuenta que es impresionante el compromiso de todos los padres trabajando a la par. En ese sentido estamos muy contentos...", precisó.

Además, la mujer recalcó que volverán a visitar el merendero y próximamente seguirán recorriendo distintas entidades solidarias de la ciudad para conocer el trabajo que realizan y concientizar a los niños de la ayuda que pueden dar.