Mondino enfrenta a River por Copa Argentina

Este martes por la noche en el estadio La Pedrera ubicado en la provincia de San Luis, Gimnasia de Mendoza jugará ante River Plate por los 16vos de la Copa Argentina. En el equipo mendocino se perfila para ser titular el sanfrancisqueño Diego Mondino.

El Lobo se encuentra en la B Nacional, en el último torneo finalizó en el séptimo puesto, disputó el reducido y fue eliminado por Almagro en cuartos de final. El equipo que dirige Diego Pozo le ganó a Aldosivi 1 a 0 en la fase anterior y buscará hacer historia ante River.

Los dos equipos necesitan ganar para clasificar a los octavos de final, dónde el ganador enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza que el domingo eliminó a Huracán desde los doce pasos.

El Millonario hizo la pretemporada en Estados Unidos y luego no jugó encuentros oficiales. Hay varios jugadores que habitualmente son titulares y que no fueron convocados para este compromiso. Ellos son: Franco Armani, Milton Casco, Matías Suárez y Lucas Pratto. Los primeros tres estuvieron en Brasil disputando la Copa América con la Selección Argentina, mientras que el delantero con pasado en Vélez no esta en óptimas condiciones.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo ya debutaron en esta competencia y derrotaron a Argentino de Merlo 3 a 0.

Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia. Si empatan habrá penales.

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: Tomás Marchiori; Brian Alferez, Renzo Vera, Diego Mondino, Leandro Aguirre; Iván Ramírez, Santiago López, Franco Carrasco, Lucas Carrizo; Ignacio Morales y Nicolás Romano. DT: Diego Pozo.

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Único de Villa Mercedes

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 21.10

Con información de Mundo Ascenso