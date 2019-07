Florencia Bonsegundo se bajó de los Juegos Panamericanos

La jugadora de Morteros decidió no participar de la competencia por discrepancias del plantel con el entrenador. "Mientras 18 compañeras arman la valija para los Juegos Panamericanos, yo decido quitarme de esa lista. El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico”, expresó la jugadora en redes sociales.

Este lunes, el entrenador de la selección femenina, Carlos Borello, dio a conocer la lista de las 18 jugadoras que representarán a nuestro país en los Panamericanos 2019 de Lima: la sorpresa fue que varias de las referentes del equipo no estaban en esa lista.

Se trata de las jugadoras Soledad Jaimes, Belén Potassa, Estefanía Banini, Ruth Bravo y Florencia Bonsegundo que no participarán en el torneo. Aunque el caso de Bonsegundo es distinto ya que la jugadora asegura haberse bajado por decisión propia.

“El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico, quienes no están a la altura ni al nivel que una selección requiere. Las jugadoras tuvimos que enfrentarnos no solo a potencias dentro de la cancha sino también a la falta de soluciones fuera de ella”, expresó la morterense Bonsegundo.

En otra parte de su comunicado, Bonsegundo destaca: “Hoy me toca dar un paso al frente por esta lucha que iniciamos todas y que pocas tienen el valor de hacerlo; sigo soñando por un país con mayor igualdad, sin discriminación y donde la voz de la mujer se tenga en cuenta con el mismo peso que la de un hombre”.

Banini y Potassa también se manifestaron en sus redes sociales

"¡Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club!! ¡Ganas sobran de estar en la selección! ¡Entrenando para defender la celeste y blanca! ¡Luchando desde mi lugar, la igualdad sin discriminaciones! El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. ¡Ellos, quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda 🇦🇷!", publicaron en su cuenta de instagram.

Y ampliaron sobre la fuerte acusación contra el cuerpo técnico liderado por Carlos Borrello: "El motivo de esto es muy simple. ¡Se habló con todo el equipo que viajo al mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos! ¡Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias! Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan ´nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo´. ¡Ejemplos como ese sobran y son lamentables!".

Tal como dicen las propias futbolistas, el problema radica en el reclamo del plantel al cuerpo técnico. Bravo y Banini fueron las voces de dicho reclamo, en nombre de las 23 convocadas al Mundial. Pero sienten que fueron apartadas por eso.

La versión de Borrello es muy distinta. El entrenador dice que su decisión fue para darle más minutos a las jugadoras que no estuvieron en el Mundial. Es decir que priorizó la rotación.