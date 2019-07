Estudio sobre accidentes de tránsito: “Las tendencias no son fáciles de modificar”

En un espacio de tiempo de casi dos años, se accidentaron casi 1000 jóvenes de entre 15 y 24 años en nuestra ciudad, lo que idea de la magnitud que tiene este flagelo que son los siniestros viales.

En San Francisco existe un promedio de cuatro accidentes por día. La especialista en estadística, Ana María Cerutti, realizó un estudio muy profundo respecto de lo que ha pasado en los últimos años, lo que fue el eje de la charla con Gabriel Pecile en Mano a Mano, el programa de entrevistas en El Periódico TV.

El análisis contempla el período que va de septiembre de 2015 a diciembre de 2017. Según Cerutti “está totalmente en vigencia y habría que retomarlo recién dentro de dos años, porque lo interesante es ver la tendencia del fenómeno”.

Para llevarlo a cabo durante 2018, se sirvió de datos provistos por las dos empresas de emergencias de la ciudad: Cruz Verde y Ucemed; también del Hospital y de la Policía.



“Creo que el dato más relevante fue que se accidentaron 980 chicos de entre 15 y 24 años. Para que tengamos idea, es como que en ese período una escuela secundaria, que más o menos tiene esa cantidad de alumnos, todos hubieran tenido un accidente. La gran mayoría de los accidentes son con las motos”, ejemplificó y aclaró: “Estos son los accidentes en los cuales participaron las emergencias, pero todavía habría que agregarle aquellos que no se anotan en ninguna parte. Estos son los registrados, por decirlo de alguna manera”.

Respecto a quienes no llevaban el casco colocado durante el accidente, respecto a su investigación, sostuvo: “De la cantidad de gente que nosotros teníamos en el relevamiento de la cual tuvimos datos, porque no es un dato que siempre se consigne, el 73 por ciento no tenía casco en el momento del accidente”.

Tendencias

En el 2015, según la tendencia que expresa Cerutti, no llegaba a un muerto por mes por accidentes de tránsito. En el 2016 fue 1,19: “En este momento ya estamos en 1,25. Entonces uno dice ‘bueno, sigue siendo uno’. No, no sigue siendo uno, porque a esta altura ya tengo uno y un cuarto. Va subiendo rápidamente”, advirtió.

“A veces pienso qué hacen otros países en donde se maneja un auto y se maneja una moto. Primero hay una campaña de concientización. Luego cuando la campaña terminó y estás en infracción, lo que hacen no es ponerte una multa, sino que te presentes ante una autoridad y digas qué es lo que pasa que vos no podés acatar la norma establecida, si hay algún problema. Lo importante es que te hacen perder el tiempo, perdés el día de trabajo, de ir y presentarte ante la autoridad correspondiente a explicar por qué no cumpliste con la norma. Y la próxima instancia te quitan el vehículo hasta tanto no hagas un curso de concientización para ver si te logran poner en el sistema. No es una cuestión de dinero, es una cuestión política”, señaló en referencia a las campañas de concientización.

Por último, Cerutti se mostró alarmada con los datos obtenidos: “A las estadísticas generalmente se le llama ciencias duras, a mí me gusta analizar las tendencias, porque no son fáciles de modificar. No es cierto que esto vaya a cambiar muy pronto si no tomamos acciones rápidas y profundas. Cambiar una tendencia de un fenómeno es bien difícil".