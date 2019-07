Cristina se burló de Macri por un tema de Ulises Bueno que le pusieron en Córdoba

Cristina Fernández de Kirchner continúa con las presentaciones de su libro “Sinceramente” en medio de la campaña electoral que la tiene como candidata a vicepresidenta. En ese contexto, fue a Río Gallegos y aprovechó para chicanear a Mauricio Macri.

En las redes sociales se hizo viral el cierre del acto del presidente en Forja, el pasado 12 de julio. Tras despedirse en el escenario, comenzó a sonar “Ahora Mírame”, uno de los hits de Ulises Bueno.

El video fue compartido por la cuenta oficial de “Juntos Por el Cambio”. Sin embargo, fueron los opositores del Gobierno quienes escucharon atentamente el tema y lo utilizaron para criticarlo.

“Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde solo mira tú reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú, te preguntas ¿por qué? Si lo entendés muy bien, son ya tantas mentiras que yo no quiero creer, que me quieras vender, que tú vas a cambiar…”, se escucha específicamente en el fragmento compartido por el partido de Macri.

Esto es espectacular: Macri terminaba su acto Córdoba, donde supo cosechar el 70% de los votos, y le pusieron una canción con una letra un poco particular para cerrar...



“La letra parece hecha para él”, dijo Cristina entre risas durante su acto en Río Gallegos. La expresidenta además opinó que el mandatario “se dio cuenta” porque se fue rápido del escenario mientras Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri, Luis Juez y el resto de los presentes seguían bailando.

"No sé quién le puso el cuarteto a Macri en Córdoba, pero el tipo se va del escenario porque en algún momento el subconsciente te traiciona", agregó en tono de burla.