Patricio Gospietro se consagró campeón en Villa María

El juvenil ajedrecista del Club de Ajedrez de San Francisco, Patricio Grospietro se coronó campeón del torneo organizado por el Centro de Capacitación y Recreación de Villa María (CENCAR).

El torneo, disputado el sábado en las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno de Villa María, contó con el arbitraje de Pablo Paris y Juan Alcántara y con la participación de 44 ajedrecistas de las localidades cordobesas Villa María, San Francisco, Saturnino M. Laspiur, La Falda, Las Varillas, Bell Ville, Oliva, Ucacha, Villa Nueva y un extranjero de República Checa.

Patricio Grospietro se quedó en la cima de la tabla de posiciones por sistema de desempate al reunir cinco puntos. El villamariense Valentín Paris, se ubicó en la segunda posición, mientras que José Galliano de Saturnino M. Laspiur fue el tercer mejor posicionado, ambos jugadores también con cinco puntos. En la cuarta y quinta colocación se ubicaron los ajedrecistas Juan Azcona y Thomás Koncurat.

Los mejores de cada categoría fueron:

• Femenina: Patricia Filippi (Bell Ville)

• Senior: Domingo Tell (Villa María)

• Sub 18: Thomás Koncurat (Villa María)

• Sub 14: Bruno Wursten Gill (Villa María)

• Sub 10: Kevin Girolami (Las Varillas)

Todos los detalles de torneo en: http://chess-results.com/tnr455819.aspx?lan=2&art=1