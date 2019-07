Mauro Orué: "Todos saben que Sportivo es un club muy importante"

El defensor mendocino contó sus sensaciones tras la primera semana de trabajo en el club de barrio Alberione. "Me gustó mucho la ciudad, el club y la infraestructura que tiene... La primera vez que me hablaron, me interesó mucho venir”, expresó.

El defensor Mauro Orué, uno de los refuerzos de Sportivo Belgrano proveniente de Huracán de Las Heras, dialogó con el Departamento de Prensa del club y contó sus sensaciones al llegar a la “verde”, el inicio de la pretemporada, la importancia del grupo y los objetivos para este torneo.

“Uno ve fútbol y escucha y todos saben que Sportivo es un club muy importante”, expresó el defensor que enfrentó a la "verde" con Gutiérrez de Mendoza y con el “globo” lasherino, además de registrar un paso en la B Nacional por Santamarina de Tandil.

"Me gustó mucho la ciudad, el club y la infraestructura que tiene. Sé qué clase de institución es y además tuve compañeros que jugaron acá y me dieron las mejores referencias. La primera vez que me hablaron, me interesó mucho venir”, indicó el mendocino, tras su llegada al club de barrio Alberione.

Con respecto al inicio de la pretemporada, destacó la importancia de consolidar al grupo humano además de trabajar en la parte física y futbolística. “Nos vamos a ir conociendo de a poco y agarrando afinidad, lo primordial es formar un buen grupo. Las cosas importantes se logran cuando el grupo está unido y hay buena convivencia”.

En el plano individual, Orué está convencido de que puede aportar mucho al equipo. "Voy a tratar de dar lo mejor de mí, de aportar mi granito de arena para que todo salga bien para poder triunfar grupal e individualmente. Ojalá que podamos pelear cosas importantes”.