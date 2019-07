Buenos Aires: alarma por cinco casos de alumnos con tuberculosis en un colegio

La Dirección General de Educación y Cultura bonaerense decidió suspender las clases ayer y hoy en la escuela media número 4 "Ernesto Sábato" de la localidad de Hudson, en Berazategui, por la confirmación de al menos cinco caso de tuberculosis.

"Durante la jornada de este jueves se realizó una desinfección y este viernes haremos una charla informativa para la comunidad", convocó el Inspector General de Educación de la provincia de Buenos Aires, Fernando Zullo.

Uno de los estudiantes afectados "cursa el segundo año, y la propia familia nos avisó que estaba enfermo, por lo que pusimos en marcha el protocolo", detalló el funcionario, quien agregó que a esa escuela asisten unos 800 alumnos.

"Hay otros casos en estudio y estamos atentos a lo que las familias nos informen", completó Zullo.

Luz de 13 años fue diagnosticada con tuberculosis el 30 de mayo. Esa misma semana Débora, su mamá, dio aviso a las autoridades del colegio pero no se tomó ningún recaudo. La escuela fue cerrada y desinfectada recién esta semana.

“Hace unos días empezó a comer, porque estuvo dos meses sin alimento, bajó 12 kilos. No tenía fuerzas para alimentarse. El 2 de mayo le diagnosticaron neumonía, le dieron el alta el 15 de mayo y volvió al colegio. Como seguía con fiebre y tos, la llevé al Garrahan y el 30 de mayo me dijeron que tenía tuberculosis”, relató detalladamente Débora sobre la salud de Luz y agregó: “Mi hija tiene todas las vacunas, y tiene tuberculosis. Pudo haber sido peor de no haber estado vacunada”.

Fuente: Cadena 3