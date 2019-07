ARA San Juan, el informe final: hubo alertas de la Armada que no se atendieron

La Comisión Bicameral del ARA San Juan postergó para el próximo martes la firma del informe final de 3.000 páginas en el que apunta contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, al referirse a la falta de control del Estado ante los alertas previos de la Armada sobre las condiciones del navío.

Estaba previsto que el informe se firmara este jueves, pero el presidente de la Comisión, el senador fueguino José Anatolio Ojeda (PJ), no pudo viajar por problemas con el vuelo, por lo que se decidió postergar la firma. Este contratiempo le permitirá a los legisladores de Cambiemos analizar su postura y definir si finalmente rubricarán o no el informe, que no será vinculante para la causa judicial.

Según pudo averiguar Vía País, los diputados Guillermo Montenegro y Luis Petri y los senadores Esteban Bullrich e Inés Brizuela y Doria firmarían en disidencia. ¿La razón? Es que en una parte del informe se le achaca la responsabilidad de la tragedia a Aguad.







“Hablé con ellos y les pedí que dejen de lado la política partidaria. Estamos por la verdad y para llegar a los responsables con el fin de que no vuelva a ocurrir. Ojalá que recapaciten”, dijo Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y querellante en la causa judicial.

Los otros legisladores que firmarán el informe final son el propio Ojeda, Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Magdalena Odarda (Frente Progresista), Anabel Fernández Sagasti (FpV), Guillermo Carmona (FpV), Nilda Garré (PJ), Alejandro Grandinetti (Frente Renovador) y Pedro Miranda (PJ).

A casi 20 meses de la desaparición y a ocho meses del hallazgo del submarino, este medio tuvo acceso al informe técnico que realizó la Comisión investigadora: hay un énfasis en el caso omiso del ministerio de Defensa a las alertas de la propia Armada sobre las fallas del submarino previas a la última zarpada.

Tagliapietra, expresó que el informe elaborado por legisladores y técnicos intenta demostrar la falta de control y supervisión por parte de Defensa, basándose en “la prueba material” recabada. La Armada había elaborado informes sobre las condiciones del material con el que realizaban las misiones: en la auditoría interna que hizo, dio cuenta de los innumerables problemas que tenían los buques, entre ellos el ARA San Juan.

Es más, el informe final de la comisión apunta que el ministerio de Defensa habría estado al tanto de los desperfectos, ya que fue notificado el 5 de enero de 2017, once meses antes del trágico desenlace. Incluso, el auditor general de la Armada, Eduardo Pérez Bacchi, elaboró un informe en septiembre de 2017 -un mes antes de que zarpe por última vez el ARA San Juan- para alertar sobre las condiciones de navegación del navío que terminó implosionando.

Pese a los llamados de atención, no se ordenó ninguna reparación. Tagliapietra asegura que era la tarea de Aguad y el ministerio que conduce la responsabilidad de constatar in situ el estado del submarino. Pero esa acción –lamenta el padre de uno de los desaparecidos- nunca se llevó a cabo, dejando de lado los 33 elementos a reparar, la mayoría de los cuales debían hacerse en dique seco (fuera del agua). Las tareas tenían fecha para mayo de 2018.

El informe de la Armada fue enviado al Ministerio de Defensa, pero desde esa cartera no llevaron adelante ninguna acción. Tagliapietra expresó que, incluso, “Aguad fue invitado a participar de los ejercicios del ARA San Juan y se negó a ir”.

Fuente: Infobae