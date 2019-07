Dybala, sobre Sampaoli: "Ni me saludaba"

Paulo Dybala formó parte del plantel de la Selección Argentina que disputó el Mundial de Rusia 2018 y contó detalles de cómo fue su relación con el entrenador Jorge Sampaoli durante la competencia. "Ni me saludaba", comentó en una entrevista para Fox Radio.

"Hablé con él cuando vino a Torino para comunicarme que era parte de la convocatoria, pero desde el día que llegué al predio hasta el último día no tuvimos más diálogo. Nos fuimos a casa sin saludarnos", agregó el delantero que jugo sólo un puñado de minutos en la derrota por 3 a 0 frente a Croacia por la segunda fecha.

Además, el cordobés mencionó que quizás sus declaraciones en la previa a la competencia, dónde declaró que era difícil jugar con Lionel Messi, afectaron la relación con el director técnico.

"No pensé en acercarme a preguntarle por qué no lo hacía. Las cosas empezaron a salir mal y para él no era fácil la situación. La distancia que había la marcó él con su actitud. No sabía si había pasado algo por lo que dije antes del Mundial, pensé que había cambiado con la convocatoria pero no fue así", sentenció.