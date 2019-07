"Si quieren un presidente ajustador, vótenlo a Macri", dijo Alberto Fernández

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió hoy que si gana Mauricio Macri se viene "una reforma laboral y previsional" a pedido del FMI y en ese contexto enfatizó que "si quieren un presidente ajustador, vótenlo a Macri".

"Yo le quiero decir a todos los argentinos que tengan presente, porque me lo ha dicho el enviado del Fondo, que el Gobierno se comprometió a hacer una nueva reforma laboral y una nueva reforma previsional después de las elecciones" en caso de triunfar Macri, afirmó Fernández en la ciudad bonaerense de Hurlingham junto al intendente Juan Zabaleta.

Y aseguró: "Conmigo no cuenten; si quieren un presidente ajustador no me voten a mí, vótenlo a Macri".