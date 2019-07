Un gran gesto: los juveniles de El Tala se juntaron a limpiar el estadio completo

Los integrantes de las divisiones formativas del El Tala se reunieron en la tarde del miércoles para limpiar las instalaciones del estadio "Luis Rafael Ferreyra". En un video publicado por el club en su fan page de facebook, se puede ver a los juveniles divirtiéndose y colaborando al mismo tiempo para que la cancha quede impecable.

El entrenador Josué Alarcón fue quién propuso la idea, junto al grupo de entrenadores Lorenzo Cavallo, Nicolás Cabral y Guido Falasconi, aunque contó que la colaboración de los chicos siempre está. "Nosotros esta semana estrenamos hasta el miércoles, los chicos tienen unas pequeñas vacaciones de dos días, más el fin de semana y decidimos entrenar lunes y martes para el miércoles poder juntarnos a limpiar el estadio entre todos. Lo propusimos el viernes y el lunes lo acordamos de nuevo. Enseguida los chicos dijeron que sí, los padres colaboraron también con productos para la limpieza, todos pusimos algo y nos juntamos con algo de música y una gaseosas para ponerle buena onda y entre todos sumar un poco. Fue muy sencillo por la predisposición de los chicos así que pasamos una tarde agradable y la verdad que logramos el objetivo", explicó el DT.

Alarcón está a cargo de las formativas y de la primera división, trabaja en el club todos los días y la institución no tiene "canchero". "Ellos saben de mis tiempos, saben que termino un entrenamiento y arranco otro, además el club no puede poner una persona para que limpie la cancha... tienen que entrenar con la cancha limpia y ellos mismos son los que se encargan de limpiarla ni bien termina el entrenamiento previo: agarran el palo y el trapo de piso y enseguida están pasándole a la madera, lo hacen entre todos y rápidamente tienen la cancha limpia para entrenar. Ellos lo hacen a diario y no hay que decirles nada...", contó.

"Quiero agradecer a la gente del club que siempre está predispuesta a colaborar en todo. Nunca pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo, la idea es sumar gente para para la próxima, hacer una pintada general o algo de eso, vimos buenos frutos y lo vamos a seguir haciendo", señaló el entrenador.

"Divirtiéndose y aportando a que el club luzca mejor, los pibes de formativas se juntaron para realizar una jornada de limpieza en el Luis R. Ferreyra! Linda tarde e invitamos a colaborar en una próxima a todos los hinchas del Albo", publicó el club en su cuenta de facebook.

El balance de mitad de año

Alarcón se sumó a la institución en enero de este año para comenzar una nueva etapa en la institución tras la salida de Ramiro Ortíz. En ese marco el entrenador contó el balance que hace tras los primeros seis meses de trabajo. "Hicimos cosas muy buenas tanto a nivel interasociativo como a nivel provincial. Hemos crecido mucho y nos fuimos poniendo cada vez más competitivos que era nuestra idea, hoy en u15 estamos punteros en la zona del Provincial, estamos muy bien y creciendo, nos va a dar un buen envión para el comienzo de los playoffs", explicó.

"En primera división logramos uno de los objetivos que era competir de igual a igual con todos los equipos. Lo hicimos, ganamos y perdimos pero siempre fuimos competitivos. Vamos cumpliendo objetivos, los chicos tienen un crecimiento importante y eso es bueno, se sumaron muchos chicos nuevos a entrenar en inferiores, aumentó la cantidad, estamos bien y apuntamos a estar de la mejor manera para la segunda parte", señaló el DT.

Tras terminar su temporada en Liga Argentina, el equipo de primera división incorporó a Lautaro Florito (jugador de Villa San Martín) y a Lautaro Mare (jugador de Echagüe) que trajeron experiencia al joven equipo "albo". "Sin dudas nos dio calidad en los entrenamientos y a la hora del juego. Eramos un equipo corto y nos costaba rotar, creo que nos alargó el equipo y nos puso de manera competitiva también con mucha libertad de juego para todos. Que ellos tengan la bola en la mano es importante para el resto, compitieron en otra categoría tienen otra noción de las cosas que consensuado con ellos hemos sumado calidad y algunas cuestiones basquetbolísticas también", indicó Alarcón.

"Lautaro Mare hacía mucho que no jugaba en San Francisco, él se siente muy cómodo y contento jugando en su club y eso es un plus", concluyó.