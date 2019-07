“No pasen de noche”, sostuvo el dueño de camioneta baleada en una zona de Frontera

El dueño de una camioneta Toyota Hilux de color rojo, alertó a la población, sobre todo a quienes deben viajar hacia la localidad santafesina de Castelar y esa zona rural, que traten de evitar pasar de noche sobre avenida Sastre apenas se pasa el puente.

Ocurre que, en las últimas horas, autores ignorados le balearon la camioneta ya que tenían intenciones de robo aparentemente. Los sujetos se encontraban escondidos en una cuneta del camino, según pudo ver la víctima, quien pese a que su vehículo recibió un impacto de bala en la ventanilla trasera decidió no frenar.

Mediante un audio que se viralizó por Whatsapp, el conductor explicó que el hecho se produjo en el “camino central pasando el puente, entrando en San Francisco, entre el puente y Estación Frontera”.

Agregó que los sujetos “salieron de la cuneta y tiraron, no había nadie en la parte de atrás, no frené porque quieren robar, es una zona muy peligrosa, no hay policías, la gente que va a Castelar, al km 501, eviten esa zona de noche”, alertó, indicando que no hay presencia policial.