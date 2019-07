Trabajan para que San Francisco tenga un "mostrador virtual"

Con el objetivo de incrementar las ventas, el Centro Empresarial y de Servicios (CES) se encuentra trabajando en la realización de una plataforma virtual, City Shopping San Francisco, que permita a los comerciantes asociados de San Francisco publicitar sus bienes y servicios.

Darío Tamagnini, presidente de la entidad, aclaró que la idea nació hace un par de años aunque todavía no haya visto la luz. "Estamos analizando el tema desde hace años, tuvimos algunos proyectos que no prosperaron porque quizá no era el momento. Es un trabajo bastante complejo no solo en la parte técnica, es también la otra parte, que los comerciantes nos involucremos y empecemos a trabajar en serio en este 'mostrador virtual' que tenemos que empezar a utilizar", dijo Tamagnini.

Para el titular del CES, la implementación requerirá un "cambio de cultura". "Muchos no estamos acostumbrados, no nacimos con el comercio electrónico, a algunos nos da más trabajo involucrarnos y acostumbrarnos a trabajar en el nivel que se necesita. Cuando trabajas online la inmediatez es importante, si te mandan un mensaje hay que responderlo enseguida, concreto, con respuestas bien sencillas y directas para que la gente que está del otro lado entienda", manifestó.

El sitio web está en proceso y los plazos en que comenzará a funcionar no fueron establecidos. Para ello, el CES espera tener una primera versión. "Tenemos que estar seguros de que vamos a participar todos o un porcentaje importante para que eso funcione. Una vez que la tengamos desarrollada queremos mostrársela a los comerciantes, mostrarles a qué apunta y cuando ya tengamos compromisos de muchos comercios o comercios importantes publicarla y empezar a trabajar con la publicación, la publicidad, con todo lo que se necesita para que eso funcione", afirmó Tamagnini.

Según adelantaron, todos los rubros podrán participar del comercio electrónico. Tampoco hay límites para el destino ya que venderán hacia todo el país.

"Es un proceso complicado para los que no lo conocemos y también porque hay grandes páginas o empresas que trabajan en eso, que por supuesto tienen ya mucha experiencia y un camino mucho más largo hecho. Nosotros estamos arrancando y tenemos que aprender de ellos. La idea es que vengan a darnos cursos, no sería una competencia sino quizá puede ser un aliado. Hay que trabajar en todo, Internet es muy dinámica y hay que interconectarse", añadió el presidente del CES.

En cuanto al objetivo de la iniciativa, el mismo tiene que ver con incrementar las ventas: "CAME incentiva a que los centros comerciales y comercios del interior a que se involucren. No es lo que te va a salvar, pero es un mostrador más que vos tenés, que te ayuda a aumentar tus ventas".

Sobre el final, Tamagnini mencionó que la idea se viene impulsando con fondos de CAME y de la FEDECOM, apoyados con el Centro Empresarial. "Estamos tratando de buscar financiación, ese es otro tema que nos limita, el dinero", reconoció.