Proponen “un libro por un juguete violento”, para incentivar la lectura y no la violencia

Local 10 de julio de 2019

Se trata de un proyecto de ordenanza de Mejor San Francisco, que aun no fue debatido. Además, se pretende que las jugueterías y locales de venta para niños no exhiban en sus vidrieras armas de juguete u otros similares o videojuegos del estilo. Al mismo tiempo, proponen multas en caso de no respetarse la norma.