Walter De Souza, un hincha en cancha

Sportivo Belgrano arrancó los trabajos de pretemporada con nueve incorporaciones y una de ellas es una figura conocida en la institución. Se trata de Walter De Souza, nacido en Porto Alegre pero que jugó algunos años en las inferiores de la "verde".

El brasilero, de 23 años, contó que tiene un cariño muy particular por Sportivo, le agrada la ciudad y contó que el día del ascenso a la B Nacional estuvo en la cancha. "Fue muy linda la primera jornada, el primer entrenamiento es de adaptación para conocer al plantel, los jugadores nuevos y al cuerpo técnico que no había trabajado con ellos. En la primera práctica ya quedó en claro la forma de trabajo del entrenador y lo que busca, la verdad que estoy muy contento en ese sentido y contento de ser bien recibido en el club de cual soy hincha", indicó.

"De cara al arranque lo mejor, tenemos bastante tiempo para poder trabajar pero las expectativas son las mejores, venimos a un club grande y tenemos que trabajar en base a eso para dejar mejor parado a Sportivo", explicó De Souza.

Su paso por la "verde"

"Ya había estado en Sportivo pero no llegué a debutar en el Federal A, jugaba en la primera local y jugué mucho tiempo en reserva. Fue a los 16 años, también subía a entrenar con la primera", precisó.

"Cuando yo estaba Sportivo jugaba en el Federal A, después pude vivir el ascenso, estuve en la cancha de hecho y el club ha mejorado un montón, aunque en esa época ya era un club modelo, no ha cambiado una barbaridad. Se ha mejorado en muchos aspectos como en canchas auxiliares, sintético pero yo ya tuve la oportunidad de trabajar en el predio por ejemplo", señaló el jugador.

La ciudad de San Francisco. "Es muy linda la ciudad, siempre venía de chiquito a vacacionar, mi madre vive acá hace muchos años y siempre he venido, tengo amigos y familiares acá que siempre vine visitarlos así que no es desconocida la ciudad para mí. Es una ciudad muy linda para vivir, tiene su tamaño adecuado, estoy muy contento y disfrutando", detalló De Souza.

Un torneo largo

En cuanto al nuevo formato de competencia del Federal A el volante explicó que es muy positivo para los jugadores. "Es totalmente distinto, es mejor me parece, tenés mas partidos asegurados con rivales directos, me parece que es mejor esta forma de disputa", precisó.

Además se refirió a las alternativas que tendrá el plantel durante la temporada. "Por suerte hay muchos jugadores que pueden rendir al máximo en sus posiciones y se pueden adaptar a otras, es buena la idea que haya jugadores que puedan cumplir varios puestos y alternativas, cuando haya muchos partidos no va a venir bien", indicó.

"No hablé personalmente con el entrenador, no directamente del equipo o cosas que pretende de mi, sí de otras cosas pero me parece que eso queda claro en los entrenamientos, me contrataron por mis características y el juego que puedo dar a Sportivo... El entrenador dejó en claro en el entrenamiento la parte ofensiva, la parte defensiva y como quiere que se trabaje, el sistema lo trabajamos día a día y lo deja bien claro", explicó.

Inferiores en Gremio. "La verdad que no hay forma de explicarlo, soy hincha también de Gremio, son clubes modelos, que son de primer nivel desde los mas chicos hasta los profesionales, se manejan igual. Todo lo que necesite el jugador para rendir al máximo te lo brindan en esa cuestión son de primer nivel", dijo De Souza.

Inevitable: la Copa América

Después de la Copa América donde Argentina quedó eliminada en manos de Brasil, fue inevitable consultarle su visión de la situación. De Souza se lo toma con calma y no lo vive con gran fanatismo. "La vi en San Francisco, bastante bien, a mi me encanta el fútbol pero no tengo un fanatismo como lo vive el argentino. No lo vivo de esa forma, me gusta ver mucho fútbol y quería que le vaya bien a la argentina porque me encanta Messi y el estilo de juego que tiene Argentina, la viví muy tranquilo", dijo el jugador brasilero.

¿Para De Souza fueron penales? "La de Arthur fue penal, para mi fue penal porque fue muy al choque con los brazos arriba y le hizo penal. La de Dani Alves y Agüero no fue penal, para mi esa no", sentenció.