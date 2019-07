Cacerolazo de vecinos en Frontera por seguidilla de robos

Un gupo de vecinos de la localidad de Frontera llevó adelante en la tarde de este martes un cacerolazo en protesta de mayor seguridad, tras una seguidilla de robos.

El reclamo se hizo sobre el camino interprovincial, a metros de la Comsaría Sexta. Los vecinos, provenientes de barrio Colegiales y otros sectores, se hicieron escuchar con cacerolas y también quemaron cubiertas. La Policía cortó la mitad de la calzada.

"Estamos cansado de que nos roben, que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra", señalaron.

"La gente está siendo bombardeada por la inseguridad. A cada vecino le cuesta hablar, decir lo que les han robado. Hay una inseguridad constante en este barrio", señaló Oscar Molla, de barrio Colegiales. El hombre aseguró que los delincuentes están identificados.

El vecino agregó que ante la falta de seguridad y acciones, la gente desiste finalmente de hacer las denuncias, pero que los robos son constantes.

"No hay grupos de ayuda, no hay contención social, no hay protección en seguridad, hay muy poco de todo lo que necesitaría una familia", finalizó.