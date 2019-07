Fuertes críticas a modelo por publicar fotos pintando un poni

Pongo en IG: un pony no es un juguete o una muñeca para maquillar y #nachofigueras no solo me contesta en forma agresiva sino que además me bloquea, que sucesptibles, intolerantes y poco respetuosos de la opinión ajena estamos. Ojo, si ponía emoji feliz un lord inglés pic.twitter.com/9Y8RBR7FES