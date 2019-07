[VIDEO] Cuando Fernando De la Rúa visitó Showmatch y su incómodo momento

El fallecido ex presidente Fernando de la Rúa vivió un recordado momento incómodo cuando visitó, mientras estaba aún al frente de la Casa Rosada, el programa Videomatch, que conducía Marcelo Tinelli.

El 21 de diciembre del año 2000, Tinelli recibió en su estudio al mandatario nacional, en lo que terminó siendo uno de los momentos más recordados de la televisión y de la gestión del radical por lo que ocurrió durante la entrevista.

El primer hecho que llamó la atención fue que apenas De la Rúa ingresó a escena, un joven eludió la seguridad del lugar y logró tomarlo del saco para reclamarle por la libertad de los detenidos por la toma de La Tablada.

El muchacho fue contenido únicamente por un hombre que parecía tomarlo de la cintura para evitar que avanzara más hacia el Presidente.

"Voy a aclarar porque no se escuchó al aire: el joven está pidiendo por la libertad de los presos de La Tablada. Entiendo la preocupación, me parece que no es la forma", señaló Tinelli en ese momento.

Luego, el jefe de Estado se confundió el nombre de la esposa del conductor, que en ese momento era Paula Robles, con el de "Laura" y le agradeció a las autoridades de Canal 13, cuando el programa se emitía por Telefé.

En ese momento, el entonces Presidente estaba junto a Tinelli y el humorita Freddy Villareal, que estaba disfrazado de De la Rúa.

Al cierre de la visita, De la Rúa se despidió del público y se retiró sin ser escoltado por nadie y confundiéndose de salida: la luz de un reflector lo siguió mientras caminaba de un lado al otro del estudio, hasta que pudo encontrar la puerta por la que se tenía que retirar.

"Tinelli tuvo que ver en mi caída. Los otros días me decía (Mirtha) 'Chiquita' Legrand 'a usted lo destruyó' y es cierto", consideró en una ocasión el ex mandatario nacional.