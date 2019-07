Thelma Fardin dijo que le “cerraron puertas” luego de denunciar a Darthés

A casi siete meses de denunciar públicamente a Juan Darthés por abuso sexual, la actriz Thelma Fardin se refirió a su situación laboral, y aseguró que varios productores artísticos la rechazaron: "Me cerraron muchas puertas".

En el ciclo Debo Decir (América), se discutía sobre la ausencia de ofertas laborales a Miguel Ángel Solá. Entonces, Fardin explicó que el sector artístico atraviesa una crisis profunda. Y agregó que recibió varios rechazos después de su denuncia pública contra el galán.

"Hace un tiempo lo charlamos, y yo ingenuamente te dije que no creía que (la falta de ofertas laborales) tuviera que ver con lo que hice, sino que es realmente una situación del país", arrancó Fardin, ante la consulta sobre su presente laboral.

"He recibido muchas cerradas de puerta, a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio. El sistema se termina protegiendo de estos agentes de cambio, en este caso me toca serlo a mí", continuó.

Y añadió: "Afortunadamente, hay mucha gente que me conoce hace tiempo y tiene buenas referencias de mí. Pero hace un tiempo te dije que no. Hoy te digo que sí: hoy por hoy, lo ponen en la balanza".

Ante la pregunta sobre si las grandes productoras la llamaron para trabajar, la respuesta de la actriz fue tajante: "No".

"Hay como una sensación... Conozco a mucha gente que, después de que pasó la espuma y todo el momento más álgido de toda esta locura suscitada en diciembre, en situaciones muy casuales me contaron: 'Sí, dije tu nombre y me dijeron que no, que saben que sos buena, pero no'".

Fuente: Cadena 3