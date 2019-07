Schiaretti y Alberto Fernández se reunirán en el Panal

El gobernador Juan Schiaretti recibirá este miércoles al precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en la previa de las Paso del 11 de agosto.

El encuentro se llevará a cabo desde las 16.30 en el Centro Cívico, como parte de las visitas de los candidatos en carrera a la presidencia. La información fue confirmada este lunes por el Gobierno provincial a través de las redes sociales.

"En el marco de las visitas que los candidatos presidenciales realizan a Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti recibirá el próximo miércoles a las 16.30 hs a Alberto Fernandez en el Centro Cívico del Bicentenario", destacaron en Twitter.

El anuncio se dio a conocer luego de que el ex jefe de Gabinete brindara una conferencia de prensa desde la ciudad de Mar del Plata donde hizo referencia a la relación del espacio político integrado por la ex mandataria Cristina Fernández con los cordobeses.

En ese sentido, señaló que “no tendría ningún problema en decirles que si nos equivocamos con ellos, nos perdonen”. “Sería de necio no reconocer que uno se equivocó. No me imagino una Argentina sin Córdoba”, manifestó en declaraciones a los medios presentes.

De esta forma, confirmó que se encuentra en diálogo con Schiaretti y que el mandatario tomó la decisión de no intervenir en la elección nacional. Además, y aseguró: “Lo que debemos hacer es reencontrarnos con los cordobeses y con todos los argentinos”.

Fuente: La Nueva Mañana