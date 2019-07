Plan Julio 0km: ¿cómo quedaron los precios de autos con los descuentos del gobierno?

El Gobierno nacional acordó extender durante todo julio el programa para comprar vehículos livianos 0 km. nacionales e importados con importantes con descuentos, una medida que busca reactivar la fuerte caída en las ventas de las concesionarias. Y si bien se mantiene el programa que comenzó en junio, el mismo tiene algunos cambios en los precios y modelos alcanzados.

La medida se tomó tras un acuerdo al que suscribieron el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara de importadores y distribuidores oficiales de automotores en Argentina (Cidoa).

La ampliación de la medida inicial no supone una nueva erogación fiscal ya que la extensión del programa utilizará los fondos restantes del cupo dispuesto originalmente para junio, explicaron desde el Gobierno

De esta manera, el plan Junio 0km pasó a ser Julio 0km, con el mismo esquema de base, pero con algunos cambios respecto del mes pasado, tanto por algunas bonificaciones que se modificaron como por los aumentos en los precios de lista.

Los descuentos del programa son de $ 50.000 ($ 20.000 aporta el Gobierno y $ 30.000 la marca) para los vehículos cuyo precio de lista oficial se ubique por debajo de los $ 750.000, mientras que para los que superen esa franja la bonificación alcanzará los $ 90.000 ($ 40.000 y $ 50.000).

Además, cada empresa podía aportar más para aumentar la bonificación, por lo que hubo varios casos en los que los descuentos superaban el doble de la base que marcaba el programa.

¿Cómo quedan los precios con los descuentos del gobierno en el plan Julio 0 km?

Chevrolet

Para esta edición mantiene 29 versiones en total, pero ahora el modelo más accesible tiene una mayor bonificación: para el Onix Joy LS se ofrece un descuento de $ 151.000 (antes era de $ 116.000). Y si bien hubo un aumento en el precio de lista (de 597.900 a 600.900), ahora queda con un valor menor: en junio estaba en 481.900 y ahora está en $ 449.900.

Lo mismo ocurre con el Prisma Joy LS, que recibió un descuento de $ 171.000 y su valor queda en $ 487.900 (antes $ 525.900 con bonificación de $ 133.000). Y aparece una gran rebaja para el Cruze, que con con $ 235.000 para las versión de 4 o 5 puertas LT deja su precio en $ 810.900.

Renault

Mantiene una bonificación de $ 80.000 para los modelos Kwid, Sandero y Logan; de $ 90.000 para Koleos, de $ 130.000 para las versiones de pasajeros del Kangoo y de $ 150.000 para Captur y Duster. A esto hay que agregarle aumentos en la lista de precios que van desde los $ 9.000 hasta los $ 21.000.

En paralelo, la empresa francesa también ofrece otras bonificaciones para vehículos utilitarios que no están contemplados en el plan del Gobierno. Hay un descuento de $ 9.700 para la versión Dynamique de Duster Oroch 4x2 y $ 50.000 para el resto de la gama de la pickup compacta. Además, el furgón Master tiene una rebaja de $ 140.000.

Peugeot

Destaca la versiones Allure 1.6 del 208 y del 2008, que reciben descuentos de $ 192.200 y de $ 143.100 respectivamente, para dejar sus precios finales en $ 617.700 y $ 742.500.

La rebaja en el 208 alcanza los $ 192.200.

Citroën

Lo más destacado está en el C3 Aircross, ya que la versión Shine Automático recibe una bonificación de $ 204.740, que deja su precio en $ 744.260. También se destaca el C4 Lounge Shine Automático, con $ 197.070 de rebaja y un precio final de 1.027.430.

Aunque el más grande de todos es el del SpaceTourer Feel Pack, ya que cuenta con un descuento de $ 359.220, que deja su precio final en $ 1.419.260.

DS

La marca de lujo del Grupo PSA, mantiene las distintas versiones del DS3 con bonificaciones que van de 4.200 a 4.850 dólares, con precios finales que quedan en US$ 27.100, para la versión PureTech 110 AT6 So Chic; y US$ 30.275, para las PureTech 110 AT6 Café Racer y Performance Line.



Toyota

Se mantiene con el mismo esquema que usó el mes pasado. Es decir que las bonificaciones que ofrece se rigen estrictamente por lo que establece el plan: descuento de $ 50.000 para 6 versiones de Etios y un par del Yaris y de $ 90.000 para otras 6 del Yaris, 8 del Corolla y 2 de Innova.

Nissan

Redujo la oferta de descuentos, ya que durante el mes pasado las versiones con descuentos eran 20 y ahora son 14, con el esquema que plantea el Gobierno de 50 mil (para March y Versa) y de 90 mil pesos (Kicks) de descuento según cada caso.

Honda

También tiene cambios para este Julio 0km. Por un lado redujo a $ 110.000 (10 mil menos que en junio) los descuentos para las versiones LX y EX del HR-V, que además tuvieron un aumento en los precios lista. Ahora quedan en 1.027.000 y 1.031.500 pesos respectivamente (el mes pasado estaban en $ 1.000.400 y 1.103.300).

La marca japonesa conserva los $ 110.000 de bonificación para el Fit EXL (precio final de $ 887.000) y dos versiones del WR-V (precios finales de $ 780.500 y $ 866.500); y la rebaja de $ 130.000 para el Civic EXL que queda en $ 1.177.000.

Con información de Clarin.com