"No tengo problema en pedir perdón a los cordobeses", dijo Alberto Fernández

En su mensaje, elogió a Schiaretti, con quien no descarta reunirse próximamente.

El candidato presidencial del Frente con Todos, Alberto Fernández, pidió este lunes el acompañamiento electoral de los cordobeses y manifestó su respeto por la decisión del gobernador Juan Schiaretti de no intervenir en la contienda nacional.

“No tendría ningún problema en decirles a los cordobeses que si nos equivocamos con ellos, nos perdonen. Sería de necio no reconocer que uno se equivocó. No me imagino una Argentina sin Córdoba”, dijo Fernández en conferencia de prensa en Mar del Plata.

El principal candidato opositor insistió: “Córdoba es una provincia rica en cultura, historia, socialmente, en producción. Quisiera que los cordobeses también me ayuden a dar vuelta la página de los desencuentros, quisiera poder construir con los cordobeses.

Fernández respondió así a una pregunta referida a la difusión de un audio en el que aparentemente pedía “perdón” a los cordobeses por los “errores del pasado”. “No es mío, pero en todo caso el imitador me leyó la mente”, bromeó.

Relación con Schiaretti

También se refirió a su relación con Schiaretti, con quien se reuniría los próximos días. Dijo que “venimos hablando” con el gobernador, quien “tomó la decisión de no intervenir en la elección nacional, y lo respeto. Schiaretti es un gran gobernador, más allá de que me acompañe o no. Y lo que debemos hacer es reencontrarnos con los cordobeses y con todos los argentinos”.

“Tenemos que reencontrarnos todos, es imposible vivir en el país de la locura, se los digo de verdad, el país de la locura lo siembra el gobierno todos los días porque creen que en la división ellos ganan, y en la división perdemos todos, nadie gana”, apuntó.

Y en ese sentido, precisó: “Yo no pretendo que todos piensen como yo, como yo no voy a pensar como todos. Pero lo que espero es que nos respetemos, no que nos toleremos, cada uno tiene derecho a pensar como quiera y todos debemos respetarnos”.

Fuente. La Voz del Interior