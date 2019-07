Así se juegan las semifinales de la Liga Juvenil

Tras disputarse este domingo los cuartos de final de la Liga Juvenil quedaron definidos los cruces de semifinales que se disputarán este martes por la mañana. La jornada tendrá lugar en las canchas de Juventud Unida, La Milka e Iturraspe.

Programación:

- Cancha de Juventud Unida

10:15 hs Estrella Verde vs Def. de Iturraspe

11:15 hs Dep. Las Malvinas vs Def. de Iturraspe (sub16)

- Cancha de La Milka

10 hs Josefina vs La Hidráulica "C" (Copa Estímulo)

11:15 hs Juventud Unida vs La Hidráulica (sub 16)

- Cancha de La Hidráulica

10 hs Proyecto Crecer vs La Hidráulica "B" (Copa Estímulo)

11.15 hs Brown vs La Milka



