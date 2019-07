Marcharán para pedir prisión efectiva para Fuentes: "Necesitamos ese respaldo"

Luego de la condena del pasado viernes contra Carlos Fuentes (69) a siete años de prisión por abuso sexual a dos menores, familiares de las víctimas convocaron para este martes 9 de julio a las 16.30 en la Plaza Cívica a una concentración y marcha con el objetivo de pedir prisión efectiva para el hombre condenado que sigue en libertad hasta que su sentencia quede firme.

Fabián Correa, pareja de Sandra Amantini, querellante en la causa, dialogó con El Periódico y se refirió a los objetivos de la iniciativa un día antes de su realización. "Los objetivos son varios. Uno, pedir que el Tribunal Superior de Justicia de manera urgente dé lugar a este fallo. Ahora hay que esperar que pase la feria, pero queremos que eso se haga de manera urgente", afirmó.

Asimismo, Correa mencionó que pedirán que el condenado utilice una tobillera ante lo que consideran un peligro de fuga: "Mientras, en esa espera, algo que les está pasando a las chicas es que empiezan otra vez a caminar intranquilas. Antes lo hacían con temor y ahora, teniendo en cuenta que el tipo está condenado, temen por ellas, por lo que podría llegar a pasarles al verlo de nuevo y fuera del ámbito judicial. En Tribunales se lo tuvieron que cruzar pero estábamos en familia, pero cuando uno está solo es diferente"

"Estamos recalcando que al no haberse hecho pericias psicológicas, hoy tenemos un violador suelto, no sabemos qué piensa y cómo reacciona. Por eso también pedimos que en esta instancia tenga una tobillera, así como cualquier mujer tiene que usar un boton antipanico y estar con ese botón dando vueltas, que es incómodo tenerlo, que esta persona, si es culpable, al menos le pongan tobillera para que no escape. Está declarado culpable, es muy fácil irse, por eso difundimos su foto, su cara", añadió Correa.

Sobre el final, volvió a criticar la decisión de la Justicia de dejarlo en libertad. "Por donde vive es un paso obligado, San Francisco es chico y por más que haya una orden de restricción nos ha pasado y, como nos dijeron 'si se cruzan en un super y él no les hace nada no hay ningún problema'. Vos te tenés que ir. A mí me ha sonreído en la cara estando en Tribunales. A nosotros nos incomoda y nos priva de un libre andar, él no, y como familia hay que seguir viviendo con la diaria", dijo.

"Necesitamos ese respaldo"

La marcha tendrá lugar este martes 9 de julio a las 16.30 en la Plaza Cívica.

Previo a ella, Correa manifestó: "Necesitamos ese respaldo y la toma de conciencia, más allá del color de los pañuelos que uno quiera portar y defender, del color político o religioso, esto va más allá de todo".