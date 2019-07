La familia de Melisa Burgos, la joven de 26 años que sufrió un accidente el martes 2 de julio pasado cuando iba en su motocicleta, se recupera favorablemente, según informó su familia.

La joven permanece internada en el Sanatorio Argentino, ya en sala común, y se recupera de algunos golpes, el más fuerte en su cabeza, escoriaciones, y de una serie de fracturas en su cara.

"Hoy la puedo abrazar"

El accidente tuvo lugar el martes, cerca de las 15, en Salta y Misiones. A pesar de que llevaba casco, la joven sufrió fuertes golpes en su cabeza y fracturas en tabique, mentón y mandíbula por lo que permaneció varios días internada en terapia intensiva y lleva ya otros cuantos en sala común, donde evoluciona lenta pero favorablemente.

Su papá Gustavo envió un audio a los allegados, que compartió con El Periódico, a través del cual agradece a todos los que ayudan a la familia por estos días, así como resalta también la importancia de conducir con las medidas de seguridad.







"Quiero aprovechar esta grabación para dar gracias primero a Dios que él guardó la vida de Melisa. Dios estuvo en todo momento, desde el primer día. Gracias a sus amigas, mis hijas postizas, que estuvieron también desde el primer día. Gracias a todas nuestras amistades que estuvieron pendientes a cada momento, manteniéndose en comunicación con mi hija Paula, con mi esposa Mónica, gracias a la familia de la iglesia, Centro Familiar Cristiano y otras iglesias que estuvieron orando día a día por Melisa", comienza su papá.

Y agrega: "Fue un momento muy fuerte, al enterarnos no llegábamos más al Hospital. A veces pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir y escuchamos todos los accidentes que hay y escuchamos que la mayoría no tenía casco, Melisa tuvo casco y gracias a Dios y al casco salvó su vida, el golpe que se pegó fue muy fuerte, muy fuerte. Si no hubiera tenido el casco Melisa no estaría con nosotros. Por eso animo a todos los adolescentes, a todas sus amistades, a todos a que usen el casco. Hoy Melisa está con nosotros, la puedo abrazar, la puedo mimar. A pesar de que va a llevar un tiempo de curaciones, un tiempo de sanación. Tienen que hacerle una operación el jueves, es todo recuperación. De a poco ella va recordando, de a poco ella va acomodando su mente, todo paso a paso".

Tras ello, sumó: "La evolución que tuvo desde el martes hasta hoy y la que tendrá de aquí en más es un milagro de Dios. Melisa volvió a nacer. Gracias por todo. Sé que tanto nosotros como todos ustedes la vamos a ayudar a salir adelante. Ella está fuerte. Anoche me decía 'Papá, dejame levantar sola porque quiero fortalecerme'. Y ella lo hizo. Ya dio sus pasos, ya se mueve, y eso es muy bueno. Gracias al Sanatorio, a todas las chicas que la cuidan, a sus enfermeras, a los médicos".