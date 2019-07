Ola de frío: Cáritas se refirió a las acciones que lleva adelante en la ciudad

Cáritas diocesana de San Francisco mencionó por medio de un comunicado, publicado en la cuenta de Facebook del Obispado local, las acciones que lleva adelante ante la ola de frío que se vive en el país y respondió a las críticas hacia la Iglesia donde se le atribuye no abrir las puertas de sus parroquias y edificios para albergar a las personas en situación de calle.

“No solo la Iglesia católica sino además otras confesiones religiosas y organizaciones de la sociedad civil, desde hace años, vienen ofreciendo diversas ayudas a las personas en situación de calle: refugios, sanitarios, ropa y comida”, se sostiene en el escrito.

Luego se agrega: “Les contamos por experiencia de años que quienes están en situación de calle en San Francisco, por distintos motivos, no suelen aceptar fácilmente ir a sitios cerrados a dormir. Lo intentaron desde el municipio, desde Cáritas y algunas ONG’s”, señalan.

Al enumerar las acciones que llevan adelante actualmente, desde Cáritas explican: “Contamos con la asistencia de frazadas, participamos de la campaña 'Al frío le ponemos corazón', con Red Solidaria; tenemos abiertas las puertas del espacio La Virgencita (Lamadrid 822) para el que se quiera dar una ducha caliente y comer algo, y estamos lanzando una campaña de medias y ropa interior con algunas ONG, ya que nadie dona esta ropa”, expresan, asegurando que están “en permanente contacto con Acción Social del municipio”.

Por último, sostienen que ante lo descripto al principio “optamos todos por esta forma de asistencia, en esta ola de frío; hemos vuelto intentar acciones con el municipio y las distintas instituciones, pero no resulta fácil, pero eso no quiere decir que no lo sigamos intentando”, cerraron.

NUEVA CAMPAÑA

Cáritas, La Luciérnaga y Fundación Infantia piden la colaboración de medias de invierno para adultos, jóvenes y niños; y ropa interior de hombre y mujer, de todas las edades.

Los puntos de recolección son

-Cáritas

De 08:00 a 12:00 en Dante Alighieri 1590

De 15:00 a 19:00 en Lamadrid 822

-La Luciérnaga (Avellaneda 255)

Martes de 08:00 a 12:00 y 15:00 a 18:00

Miércoles de 15:00 a 20:00

Viernes de 08:00 a 12:00

-Fundación Infantia (Avellaneda 255)

Martes y miércoles de 15:30 a 18:30

Jueves de 09:30 a 11:00 y 15:00 a 17:00