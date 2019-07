Argentina en el podio de la Copa América

La Selección Argentina le ganó este sábado a la Selección de Chile por 2 a 1 y se quedó con el tercer puesto de la Copa América que se desarrolla en Brasil. Argentina fue más, pudo haberlo ganado por más pero la insólita expulsión de Messi y de Medel desvirtuó el desarrollo del partido.

Chile prevaleció en el inicio dominando el balón pero sin encontrar espacios para lastimar. Argentina abrió el marcador con una "avivada" de Messi que jugó rápido y le dejó mano a mano a Agüero. A partir de ese gol el equipo de Scaloni se hizo dueño del partido y apenas unos minutos después Dybala escapó solo y estampó el segundo.

El conjunto trasandino presionó bien a la Argentina pero nunca pudo encontrar espacios para lastimar el arco de Armani. La polémica llegó en el cierre de la primera etapa Medel se trenzó a empujones con Messi y el árbitro decidió expulsar a los dos.

En la segunda parte Chile se volcó al ataque, con pocas ideas, y Argentina se paró de contra encontrando muchos espacios. El descuento llegó a través de un penal que tuvo que ser revisado por el VAR y que Arturo Vidal cambió por gol.

El cierre fue mas de lo mismo. Chile nunca encontró espacios en ataque,intentó aprovechar de los errores de Argentina que con el partido dominado solo espero para cerrar el juego.

De esta manera la selección nacional se quedó con el tercer puesto de la Copa América tras derrotar a los chilenos. Argentina fue de menor a mayor en el torneo y terminó mereciendo, al menos, estar en la final.

Síntesis:

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Paulo Dybala.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; Paulo Díaz, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Arena Corinthians

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)

Cambios: Fernández por Sánchez (C) Maripan por Jara (C) Di María por Dybala (A) Suárez por Agüero (A) Castillo por Aránguiz (C) Funes Mori por Lo Celso (A)

Goles: Sergio Agüero 11m 1T (A) Paulo Dybala 21m. 1T (A) Arturo Vidal 13m 2T (C)

Incidencias: expulsados Gary Medel (C) y Lionel Messi (A)