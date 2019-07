Para Diego Peretti, ¿vuelven Los Simuladores?

El actor dijo que "la predispocisión está". "Creo que va a ocurrir, pero no en lo inmediato", lanzó.

El actor argentino Diego Peretti habló sobre el regreso de Los Simuladores y aseguró que la predisposición para volver a la pantalla existe y "va a ocurrir" pero advirtió que "no en lo inmediato".

“Todos (incluido el director y guionista Damián Szifrón) hemos manifestado que nos gustaría mucho hacer (una película), pero hace falta encontrar la historia, escribir el guion, estar de acuerdo con el guion y esas cosas que todavía no tenemos una idea de qué hacer. Pero la predisposición está, creo va a ocurrir pero no en lo inmediato”, lanzó.

Además, afirmó la existencia de un pacto de regresar todos juntos o no hacerlo.

“Eso me parece que es un lindo pacto, todo lo que se cierra herméticamente no funciona, pero al día de hoy me parece que está muy bien que sea así y el que nos creó como personajes y casi héroes está bien que sea ese código”, reveló.

Finalmente precisó que, de regresar con un producto de Los Simuladores, podría ser con Netflix, sobre todo después del tuit que lanzó la plataforma y que generó repercusiones entre sus seguidores.

En mayo, el ida y vuelta entre un usuario de Twitter, una de las cuentas de la plataforma y los actores Federico D’Elía y Martín Seefeld, despertó la ansiedad entre los fanáticos de la serie.

Todo comenzó cuando el usuario @agustineme escribió “Lo manija que estoy con la vuelta de #Dark. No aguanto más @NetflixLAT”. Desde esa cuenta respondieron: “¿Alguien sabe por qué en Argentina comparan una palanca con una emoción? ¿Es porque abre algo?”. Acto seguido vinieron los tuits de D’Elía y Seefeld dejando entrever el posible regreso del grupo. (Fuente: Cadena 3)