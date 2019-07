Scaloni confirmó que sigue hasta fin de año al frente de la Selección Argentina

Lionel Scaloni confirmó que seguirá al mando de la Selección Argentina hasta fin de año, que dirigirá los seis amistosos programados para el equipo en 2019 y valoró el trabajo realizado por el cuerpo técnico: "El 30 de diciembre termina mi contrato, después la AFA tendrá que tomar una decisión", afirmó.

"Yo estoy bien, estoy cómodo y no hay ningún tipo de dudas, pero tengo un contrato firmado hasta el 30 de diciembre y no puedo opinar más allá de eso", repitió el entrenador, quien no se bajó de la pelea por continuar al frente del plantel para el año que viene.



Por el momento, además del duelo por el tercer puesto del sábado a las 16 en San Pablo, a la Albiceleste le quedan tres compromisos amistosos que ya están arreglados. La próxima fecha FIFA será a principios de septiembre y el combinado nacional viajará a Estados Unidos para jugar contra Chile, el jueves 5, y contra México, el martes 10.

Después, la siguiente aparición de Scaloni en el banco argentino será el 9 de octubre en Dortmund para ser rival de Alemania. Para el duelo restante de ese mes y los dos siguientes de noviembre todavía no hay contrincantes definidos.

"Era un reto difícil y lo quiero remarcar, algunos pueden decir que cualquiera que se sentara acá hubiera hecho lo mismo, pero para nosotros no fue fácil y creo que lo sacamos adelante", aseguró el DT, quien además agregó: "Conseguimos que estos pibes se pongan la camiseta y compitan contra Brasil, contra 70 mil hinchas y contra cuatro u ocho tipos de negro; para nosotros eso ya es un triunfo".

Fuente: TyC Sports