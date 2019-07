Bonsegundo fue convocada para los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Luego de su histórica participación en el Mundial de Francia, el técnico de la Selección Argentina de fútbol femenino Carlos Borrello determinó una lista de 20 preseleccionadas para participar en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La morterense Florencia Bonsegundo está entre las convocadas y nuevamente se perfila para vestir la "celeste y blanca" en una competencia de carácter internacional.

Sorpresivamente, la que no figura en la convocatoria es la capitana del mundial Estefanía Banini. Tampoco estarán presentes Gabriela Garton, Lorena Benítez, Ruth "Chule" Bravo y Belén Potassa.

El plantel entrenará los días lunes, martes y miércoles por la tarde en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Cabe señalar que el fútbol femenino, a diferencia del masculino, no tiene restricciones en cuanto a edad en los Panamericanos y la competencia se divide en dos grupos de cuatro equipos cada uno.

En el Grupo A estarán México, Colombia, Paraguay y Jamaica. Mientras que en el Grupo B, están Argentina, Panamá, Costa Rica y Perú. Todos los partidos tendrán como sede el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

El fixture de Argentina en el Fútbol Femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019:

28 de julio / 22:30 horas | Argentina vs. Perú

31 de julio / 15:30 horas | Argentina vs. Panamá

3 de agosto / 15:30 horas | Argentina vs. Costa Rica