Agenda deportiva del domingo

DOMINGO 7

Turf | Gran Premio de Honor – Hipódromo “Oscar C. Boero”

8.30 hs 15 carreras

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo Apertura | Playoffs

- Cancha de Antartida Argentina

10 hs Josefina vs La Hidráulica “C” (Copa Estímulo)

11:15 hs Brown vs Antártida Arg.

- Cancha de Juventud Unida

10 hs Estrella Verde vs Def .de Sportivo

11:15 hs Juventud Unida vs Josefina (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

10 hs Proyecto Crecer vs La Hidráulica “B” (Copa Estímulo)

11:15 hs La Hidraulica “A” vs La Milka

- Cancha de La Milka

10 hs Juventud Unida vs Iturraspe

11:30 hs Dep. Las Malvinas vs Antártida Arg. (sub 16)

Fútbol | Liga Rafaelina Femenina – La Hidráulica | 3° fecha

9:30 hs Def. de Frontera vs. Atl. Rafaela

11 hs Arg. de Vila vs. 9 de Julio

12:30 hs La Hidráulica vs. Sp. Norte

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B - Zona Sur | 4ª fecha

15.30 hs Zenón Pereyra vs La Hidráulica

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera C - Clausura | 2° fecha

15.30 hs Def. de Frontera vs Sp. Aureliense

Fútbol | Liga Regional – Zona A Primera A |18ª fecha

16 hs Ctro. Social Brk. vs Soc. Altos de Chipión

16 hs 9 de Julio (Morteros) vs Juniors

16 hs Sp. Belgrano (La Para) vs San Jorge

16 hs Independiente vs 9 de Julio Olimp. (Freyre)

Fútbol | Liga Regional – Zona B Primera A |18ª fecha

16 hs AD El Arañado vs Antártida Arg.

16 hs Atl. B. Rivadavia vs Huracán

16 hs Almafuerte vs SS. Devoto

16 hs Sp. Belgrano (San Fco) vs Porteña Asoc.

16 hs Cult. La Francia vs Unión

Fútbol | Liga Regional – Zona A Primera B |18ª fecha

16 hs Granaderos vs Sp. 24 de Septiembre

16 hs Cult. Arroyito vs UD Laspiur

16 hs Filodramático vs Col. Marina FC

Fútbol | Liga Regional – Zona B Primera B |21ª fecha

16 hs Atl. Santa Rosa vs Sarmiento

16 hs Atl. M. Belgrano vs Cult. La Paquita

16 hs 8 de Diciembre vs Pueblos Unidos

16 hs Cult. La Para vs Guido Spano

16 hs Sp. Balnearia vs El Trébol BC

Rugby | UCR - Torneo Regional Nivel 3 | 17° fecha

16 hs Univ. Católica de Cba. vs San Francisco RC