Agenda deportiva del sábado

SABADO 6

Golf | Torneo Hoyo 19 - Medal Play 18 hoyos | JC San Fco.

Categorías 0/16 – 17/36 – Best Aproach – Long Drive

Rugby | Bloque de Plata - Juveniles | 14° fecha

12 hs Tala RC “B” vs San Francisco FC

Fútbol | Liga Regional – Inferiores Zona Oeste | 17ª fecha

12 hs San Bartolomé vs Proyecto Crecer

12 hs Antártida Arg. vs Marina FC

12 hs Sp. 24 de Septiembre vs Sportivo Belgrano

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Apertura | 19ª fecha

13.15 hs 2 de Abril vs Gral. Savio

13.15 hs Belgrano vs El Faisán

13.15 hs Barrio Jardín vs El Trébol

13.15 hs River vs Dep. Oeste

13.15 hs Dep. Josefina vs Dep. Norte

13.15 hs Estrella del Sur vs DMD Freyre

13.15 hs Inf. Xeneize vs Los Albos

13.15 hs Tarzanito vs Dep. Sebastián

13.15 hs Tiro y Gimnasia vs Barrio Cabrera

Fútbol | Liga Rafaelina Inferiores – Zona Sur | 2° fecha

14 hs La Hidráulica vs Talleres

Fútbol | Liga Regional – Zona A Primera B |18ª fecha

16 hs Sp. Sacanta vs Bmé. Mitre

Básquet | Liga Provincial u15 – Fase regular | 4° fecha

15 hs Olayón vs El Tala [Zona H]

16 hs Tiro Federal vs San Isidro [Zona B]

16 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo [Zona B]

16 hs 9 de Julio (Freyre) vs Sparta [Zona E]

Hockey | FOSH – Damas Zona Córdoba | 7° fecha

16 hs Dep. Libertad vs Huracán (Las Varillas)

Hockey | Federación Cordobesa – Promoción B1 | 2° fecha

16.30 hs Antártida Arg. vs Univ. Nacional de Córdoba

Básquet | Liga Provincial u19 – Fase regular | 5° fecha

16 hs Atenas vs San Isidro [Zona A]