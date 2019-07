Preocupación en Liga Regional por la homologación en el Consejo Federal

Hay clima de preocupación en la Liga Regional de Fútbol de San Francisco y no es para menos. Solo el 50% de los equipos afiliados presentaron la documentación correspondiente para la homologación que exige el Consejo Federal para el clasificatorio al Torneo Regional Federal Amateur.

Este trámite certifica también la afiliación a todos los torneos de AFA, es por ello que también corre riesgo la participación de los equipos en los campeonatos juveniles que disputan los afiliados a la liga como 9 de Julio de Morteros y Sportivo Belgrano, que sí presentaron la documentación, pero dependen de esta instancia aprobatoria.

“Hay alrededor de 20 clubes, un poco más del 50% que no hicieron la presentación. Ya mandamos todo para ir suavizando el tema, veremos qué contesta el Consejo Federal, si lo aceptan o no”, dijo Víctor Aimar, presidente de la entidad.

Para que la liga sea homologada y otorguen las plazas para el Regional Amateur debe haber diez o más clubes aprobados. “La liga tiene toda la documentación, el problema son los clubes. Es muy sencillo, lo que te piden entre otras cosas es: personería jurídica, seguros, listas de buena fe y balances al día, esto último es el gran problema. Hay muchos clubes que no están en condiciones y tienen que ponerse al día”, explicó.

“Es una preocupación también porque hay clubes que están para jugar una instancia mayor en competencias de AFA y si no hay homologación no pueden jugar, una cosa lleva la otra”, indicó. Aunque aclaró que “la plaza de Sportivo Belgrano en el Federal A no corre riesgo alguno”, pero sí sería un problema si Sportivo llegara a descender ya que volvería a jugar a una liga que no está homologada y que por ende no tiene plaza para el Regional Amateur.

En 2018, apenas hubo un puñado de clubes que presentaron la documentación y por ello la Liga Regional no fue homologada. Es decir que no tuvo plazas para el Regional Amateur. Participaron 9 de Julio de Morteros, porque ascendió en la temporada anterior, y Tiro Federal porque ya estaba en el Federal B ya extinto.

“Uno siempre espera lo mejor de los dirigentes, pero hay que tener en cuenta que también ellos tienen miles de problemas a diario en el club. Sin embargo, la homologación quiera o no la tienen que tener”, explicó Aimar.

“Va a llevar un tiempo”

“Les hemos solicitado la documentación, aunque sea que esté incompleta pero que la traigan para ver cómo nos acomodamos. Hay dos clubes que nos dijeron que directamente no lo van a hacer, tienen que hacer 7 balances y les sale mucha plata. Si bien la Federación Cordobesa les da una mano, el problema es que los clubes tengan la intención de poner los papeles al día. Hacen asambleas, cambian las comisiones, pero no lo registran”, explicó Aimar.

El dirigente indicó que este año va a ser difícil: “Tenemos problemas hasta con los árbitros porque tienen que facturar electrónicamente, y cuando facturan salta que el club no está habilitado, o el árbitro no está habilitado, o la Asociación no está habilitada. Una cosa lleva a la otra”.

“El año pasado la Liga no fue homologada y a Devoto que fue campeón no le interesó participar del Regional Amateur, pero quiso participar Chipión que terminó tercero y no pudo, porque la liga no estaba homologada y porque esas plazas no son trasladables al resto. Le corresponde al campeón y al subcampeón”, indicó Aimar.

Para Aimar “va llevar un tiempo para que se acomode todo, a nosotros nos exigen y nosotros debemos exigir. Pienso que con un poquito de buena voluntad y de tiempo nos vamos a poner al día, habrá que ver sobre la marcha”, agregó.

En la liga son 45 clubes, por ende 45 realidades distintas. “Está el que pasa por la mutual a buscar la plata para fútbol y está el que tiene que vender pollos y empanadas para juntar esa plata”, señaló Aimar, agregando: “Es una bola de nieve de problemas y uno tiene que tratar de solucionarlos a todos. También pasa que a muchos clubes no les interesa jugar el Torneo Regional Amateur, es un 'chaleco de plomo' ese torneo porque gastan mucho dinero que después no se recupera”, agregó.

“En el Consejo Federal las cosas cambian todos los días. Vos planificas y a los 15 o 20 días te cambia todo de nuevo. Te piden que presentes algo tal día, después lo pasan a otro, y así sucesivamente”, dijo Aimar.