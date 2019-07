Caso Fuentes: "A donde vayas, te vamos a escrachar", dijo una víctima

La víctima no pudo contener el llanto tras la sentencia.

La sentencia contra Carlos Esteban Fuentes, quien fue condenado a siete años de prisión por abuso sexual pero que seguirá en libertad hasta tanto el fallo quede firme, generó fuertes críticas a la Justicia e indignación de las víctimas y sus familiares.

Fuentes fue declarado culpable de los delitos de “abuso sexual calificado por la condición de guardador” y “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado continuado”, en perjuicio de dos mujeres víctimas que en su momento eran menores de edad.

Sin embargo, en otra acusación fue absuelto y además seguirá libre, lo que fue muy cuestionado por los familiares de las víctimas.

Guadalupe Amantini, hija de Fuentes, hoy mayor de edad y una de las víctimas, rompió en llanto y se mostró desconsolada en Tribunales tras conocer el fallo. La joven luego hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que criticó el fallo "Carlos Fuentes acusado y condenado por reiterados abusos sexuales, pero libre. Que la condena social, te pise los pies. Y que la libertad, te cueste... Porque a donde vayas, te vamos a escrachar", escribió.

"Años de padecimiento. Años de vivir infiernos. Años de lucha. Años. Hicimos hasta lo que nos resultaba imposible, desde lo sano y lo legal. Todo, absolutamente todo hicimos. Y acá está el resultado... La paradoja de la justicia, cuidándole el culo a un violador", criticó la joven.

"No estarás preso, pero Carlos Esteban Fuentes sos un violador, se comprobó. Sos culpable y a eso nadie te lo quita. Acá no se terminó. Te lo juro por mi familia, monstruo mal nacido, no te la vas a llevar de arriba", finalizó.

Fuentes es reconocido por haber sido director de Cultura en la Municipalidad de San Francisco durante parte de la gestión del ex intendente Hugo Madonna y durante muchos años periodista del diario La Voz de San Justo. Llegó al juicio en libertad.