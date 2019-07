Carlos Fuentes fue condenado por abuso sexual pero seguirá libre

Fue condenado este viernes a siete años de cárcel Carlos Esteban Fuentes, el exdirector de Cultura municipal y periodista en La Voz de San Justo, acusado de abuso sexual en perjuicio de tres mujeres. Aunque queda en libertad hasta que la condena quede firme.

El juicio, que comenzó el pasado lunes, se realizó a puertas cerradas y con jurados escabinos, quienes cerca del mediodía de hoy decidieron la pena.

Hubo mucho enojo de parte de la familia de las víctimas.

Cabe recordar que el jueves la fiscal de Cámara del Crimen pidió nueve años de cárcel para Fuentes, a lo que adhirió la querella a cargo de Mario Ruiz.

Por su parte, la defensa pidió la absolución del acusado, quien fue representado por el abogado Felipe Trucco, quien en su alegato acusó a la expareja de Fuentes, Sandra Amantini, de haber ejercido influencia sobre algunos peritos para lograr certificados médicos en contra de su defendido.

Fuentes, cabe recordar, llegó al juicio imputado como presunto autor de abuso sexual calificado (sin acceso carnal) y promoción a la corrupción de menores en perjuicio de tres mujeres. Asimismo, tiempo después se lo imputó como supuesto autor del delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de una de las tres víctimas.

Reacciones

Fabián Correa, pareja de Sandra Amantini, querellante en la causa, fue crítico del accionar del defensor de Fuentes, Felipe Trucco: "Su alegato fue un chiste, descalificó al psiquiatra (Carlos) Falconi, lo acusó de haber sido manipulado y de emitir certificados truchos, me asombra porque todo eso queda filmado y grabado. Ha hecho comentarios despectivos de la tercera víctima, que solamente le tocó una teta pero que no la sedujo. Eran niñas. Es un papelón, se nos ha acusado de que hemos mediatizado la cuestión, un día antes de que la causa sea elevada a juicio, que fue un descargo de Guada (una de las víctimas, hoy mayor de edad), y esto es el chiste, se lo condena. Que se sepa, Fuentes es un abusador. Que no me digan que estoy instigando a la violencia, pero cuiden a sus hijas y a sus hijos, porque este tipo es una mierda", declaró.

También se refirió a la Justicia: "Estuvo el caso caratulado como abuso sexual gravemente ultrajante por el vínculo y reiteradas ocasiones. Son tres víctimas, una por abuso simple y el resto agravado por el vínculo. El chiste es el siguiente, siete años de esperar casación, un proceso de dos años, la Justicia que va lenta, y también que pueda surgir la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria porque ya cumpliría la edad. Le han permitido todo. Le han permitido tener jurados escabinos porque así lo solicitó el abogado Trucco que le encantan las cámaras, me hago cargo de lo que digo".

Por su parte, el abogado Mario Ruiz, representante de la familia de las víctimas, indicó: "Hay una condena por abuso gravemente ultrajante de siete años. Esa condena se va a empezar a cumplir una vez que quede la sentencia firme".

Cabe señalar, que la lectura de los fundamentos será el 7 de agosto.

El abogado prosiguió: "De allí hay un período para recurrir esa sentencia. Si se recurre, hay demora del recurso. Por eso queda la duda de cuánto puede demorar. Yo doy el ejemplo del caso Bongiovanni que está esperando hace dos años y nada", indicó.

Ruiz se refirió también a la pena: "Es una pena que yo diría adecuada, porque hay que tener en cuenta que no tiene antecedentes. De ahí en más, la fiscalía pidió 9 años, sería el punto medio, pero el tribunal entendió 7 años. A la familia le va a costar, hoy recién es el primer día", analizó.