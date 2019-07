Con la participación de ocho escuelas locales se lanzó Nexos 2 en UTN San Francisco

Con la presencia de autoridades provinciales, este jueves 4 de julio se llevó a cabo, en UTN San Francisco, el lanzamiento del Programa Nexos 2, una estrategia de integración entre los distintos niveles y ámbitos del sistema educativo. Entre otras cosas, uno de los ejes de trabajo comprende la realización de tutorías por parte de los estudiantes más avanzados de las carreras de UTN San Francisco hacia los estudiantes de sexto año de las escuelas secundarias y de séptimo año de las escuelas técnicas.

En el encuentro estuvieron presentes Claudia Brain, subdirectora de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional; Cecilia Soisa, subdirectora de Educación Rural secundaria; y Giorgio Pomponio subinspector general del Interior; en representación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; el secretario Académico de UTN San Francisco, Juan Calloni; el secretario de Asuntos Estudiantiles, Paulo Gianoglio; la subsecretaria de Planeamiento Académico, Carolina Apendino, y demás autoridades de dicha casa de altos estudios y personal directivo de diversos establecimientos educativos de San Francisco y la región.







“Estamos haciendo el lanzamiento del Programa Nexos del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba para las escuelas secundarias técnicas y para las escuelas secundarias rurales para el año 2019. En el caso de las escuelas secundarias técnicas ya es el segundo año mientras que las escuelas rurales se incorporan este año”, explicó Brain.

La subdirectora de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional explicó que el objetivo del lanzamiento es el de continuar trabajando y fortaleciendo la vinculación entre la educación secundaria y la universidad.

En cuanto a los ejes de trabajo, la representante provincial mencionó: “El primero de ellos son tutorías que van a realizar los estudiantes más avanzados de las carreras de UTN San Francisco con nuestros estudiantes del sexto año de las escuelas secundarias y del séptimo año de las escuelas técnicas. También un trabajo en conjunto que prevé visitas de ambas instituciones e intercambios entre docentes, para ayudar a fortalecer todo lo que es el oficio de estudiante universitario pero también para que la vinculación entre ambos niveles educación realmente se pueda lograr, se pueda concretar, podamos encontrar puntos de acuerdo y de trabajo que permitan a nuestros estudiantes que egresan de la escuela secundaria poder transcurrir con éxito lo que es el inicio de la posterior carrera que elijan en UTN”.







Acto seguido, Brain destacó que el balance del Programa viene siendo “positivo”: “El año pasado, en el caso de secundarias participaron entre 40 y 50 docentes de tres escuelas de la región. El balance ha sido muy positivo. Como todo trabajo es necesario realizar ajustes, que los hemos realizado para este año, pero desde UTN nos dieron las estadísticas y este año se incrementó un 32 por ciento los estudiantes que egresaron de las escuelas secundarias técnicas y que ingresaron a UTN San Francisco. Esto nos desafía a seguir trabajando para potenciar las cosas que venimos realizando bien y por supuesto a los ajustes que son necesarios”.

Por su parte Cecilia Soisa, subdirectora de Educación Rural secundaria, expresó: “Este año vamos a estar incorporando tres escuelas de la ciudad de San Francisco y el IPEM Nº 326 de Freyre. Son las cuatro escuelas con las que comenzamos, orientadas, las escuelas secundarias tradicionales”.

“Estamos muy contentos, no es con la primera Universidad con la que venimos trabajando, hace ya dos años que estamos trabajando con los Nexos de otras universidades y los que nos tiene contentos es el trabajo compartido. Ha existido durante mucho tiempo las articulaciones entre los niveles pero es como que este Nexos nos ha permitido ordenarnos y hacer que lo que a veces eran Nexos informales o que tenían que ver con gente conocida, ya sea algo bien instituido y que sin importar las personas que estemos continúe para que nuestros chicos tengan mayores posibilidades”, dijo Soisa.

Y sumó: “Uno de los temas fundamentales que nosotros tenemos que trabajar con las universidades tiene que ver con la continuidad de los chicos en las mismas, porque muchos de nuestros chicos traen de cola algunas materias previas entonces no terminan el secundario. Entonces Nexos tiene que ver con al terminalidad de la educación secundaria y con generar la posibilidad real para nuestros estudiantes de que sigan estudios superiores, ingresen al mundo del trabajo, se casen o hagan lo que quieran, pero con todas las herramientas que les tenemos que brindar. Nuestros chicos son nuestros chicos hasta que tienen el analítico, entonces estamos trabajando hace muchos años con el tema de la terminalidad. No es que comenzamos con Nexos, tenemos diferentes programas y además tenemos tutores en muchas escuelas para acompañar a los chicos, para que se saquen de encima las previas y los chicos que ya terminaron de cursar y egresaron, entre comillas, porque no tienen el certificado, vuelvan y rindan con nosotros lo antes posible para ya concluir realmente el secundario, que además es obligatorio por ley”, reconoció.







Sobre el final Pomponio afirmó: “Esto también es importante porque fortalece la constitución del oficio de estudiante universitario, porque pasar de un nivel a otro siempre es un poco traumático y son como distintas cuestiones que los chicos tienen que adaptarse para poder sostenerse y culminar también con la carrera que han elegido”.

Sobre Nexos

Nexos es una estrategia de integración entre los distintos niveles y ámbitos del sistema educativo con el objetivo de impulsar una política pública que promueva un diagnóstico compartido y el diseño de un plan de trabajo común de articulación entre la universidad y la escuela secundaria.

Las escuelas con las que se va a trabajar en esta oportunidad en San Francisco son la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, el Colegio Superior San Martín; el Ipet 50 “Emilio F. Olmos”; el Ipea 222 “Agrónomo Américo Milani”; el Ipet 264 “Teodoro Astegiano”; el Ipem 96 “Pascual Bailón Sosa”; el Ipem 145 “Dr. Francisco Ravetti” y el Ipem 315 “José Hernández”.

De Arroyito, en tanto, participará el Ipetyam 68 “Coronel Don Luis Alvarez”; de Devoto, el Ipet 89 “Paula Albarracín”; de La Paquita, el Ipea 240 “Santiago Carrizo”; de Morteros, el Ipeayt 242 “Fuerte Los Morteros” y el Ipemyt 286 “Domingo F. Sarmiento”; de Balnearia, el Ipetym 261 “San José”; de Brinkmann, el Ipetym 262 “Dr. Belisario Roldán”; y de Freyre, el Ipem 326 “Mariano Moreno”.

En total son alrededor de 320 alumnos secundarios los que estarán incluidos en la puesta en marcha de Nexos 2 en esta región.