Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez no continuarán en San Isidro

Este jueves se conoció la noticia de que dos pilares claves de la temporada pasada en San Isidro no continuarán en la institución. Se trata de Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez, que acordaron su vinculación a Oberá TC de Misiones para la próxima temporada de la Liga Argentina.

Ambos jugadores fueron fundamentales en el equipo de Sebastián Torre, que renovó su contrato el pasado lunes. El base entrerriano disputó los 60 partidos de la temporada con 12,9 puntos y 3.9 asistencias de promedio en 33,3 minutos por juego.

El alero rosarino también estuvo presente en todos los partidos con un promedio de 14,2 puntos y 27,4 minutos por juego. Además, Sánchez fue elegido como uno de los mejores de la temporada en el quinteto ideal.

Rodríguez Suppi: "Más allá de lo económico, la oferta deportiva de Oberá es muy buena"

Suppi aclaró que su prioridad era quedarse en San Francisco aún resignando parte del dinero que ofrecía el club misionero. Sin embargo, aseguró que los números que le ofrecieron en San Isidro no se acercaron y la propuesta de Oberá terminó convenciendo al jugador.

"Pasamos una propuesta con mi agente, esperaba por el sí o por el no de San Isidro. Estábamos bastante alejados y tenía que dar una respuesta a Oberá. Yo en realidad tenía dos ofertas, una la rechacé por cuestiones deportivas y la de Oberá. Y San Isidro que era la prioridad", explicó.

"Más allá de la oferta de Oberá, sacando lo económico de lado, es muy buena la oferta deportiva que me hicieron. Está Rodrigo Sánchez, Maxi Martín, Emiliano Correa, Lucas Díaz y quieren llevar a un americano bueno", destacó.

"He pedido menos que en Oberá, pero no se acercaba de todos modos. Mi intención era quedarme San Isidro, quería quedarme ahí, por menos plata me quedaba, pero esto es mi trabajo y yo tengo una familia. Me hubiese encantado seguir, pensaba que San Isidro iba a hacer un esfuerzo por mí pero sabrán donde gastar su dinero", precisó.

"Seba me pidió, yo hablé primero con Seba y después hablé con los dirigentes antes de tomar una decisión... Hablé de frente con todos, no pretendía ganar lo mismo que en Oberá, sé el presupuesto que maneja San Isidro pero también sé lo que puedo dar yo y el valor que tengo", concluyó el jugador.