El particular look de Patricia Bullrich hizo que estallaran las redes

El particular look de Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue el blanco de burlas a través de las redes sociales luego de que se difundiera una fotografía con un particular look. Es que la funcionaria preferida del presidente Mauricio Macri se mostró con un desaliñado look en medio de un anuncio de detenciones por robo de autos.

La funciona del gobierno a compartió en tu cuenta de Twitter un video en donde afirma que detuvieron a 12 personas que se dedicaban a sustraer automóviles. Sin embargo, lo que sobresalió fue su particular peinado y rápidamente comenzaron a circular más imágenes al respecto.

¡12 DETENIDOS! Usaban inhibidores de señal para robar autos, realizar entraderas y salideras. Organizados en células, cometieron 46 hechos delictivos. Los pusimos a todos tras las rejas. Excelente trabajo de la @PFAOficial contra el delito común. #ArgentinaSinImpunidad pic.twitter.com/GTiI7i9ctc — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 3 de julio de 2019

Tras conocerse el posteo, las redes no tardaron en hacerse eco y los usuarios comenzaron a inundar el ciberespacio con comentarios y memes para reirse de la ministra de Seguridad.

Tráeme la copa Bullrich, tráeme la copa...🎶

Y atrás la podemos ver. pic.twitter.com/SuIgGqnrpv — GasTón (dícese del que gasta Mucho) (@GasTonMaTador) 3 de julio de 2019

En una escala del 1 al Patricia Bullrich, ¿qué tan mal te levantaste hoy? pic.twitter.com/HkiH0msbnv — 💚 Anto Bartolozzi 👑 (@AntoBartolozzi) 3 de julio de 2019

pato bullrich luro pueyrredon// maria Elena fuseneco pic.twitter.com/hvPdAyWkBr — Eiti Leda ♭ (@AgusMose) 3 de julio de 2019

No me queda ninguna duda de que a Patricia Bullrich los asesores LA ODIAN. — A 💚 (@EltwdeAnne) 3 de julio de 2019

