La bronca de Messi contra el árbitro: "Se cansaron de cobrar boludeces y no fueron al VAR"

Lionel Messi salió con los tapones de punta y disparó duro contra el arbitraje de Roddy Zambrano tras la derrota de la Selección Argentina 2-0 ante Brasil en la semifinal de la Copa América 2019.

"Me quedé con bronca porque hicimos un gran partido y ellos no fueron superiores a nosotros. Se encontraron con un gol, después una contra, y no nos dieron un penal. En esta Copa América se cansaron de cobrar boludeces y acá no fueron nunca al VAR", comenzó el capitán argentino al término del encuentro, en la zona mixta del estadio Mineirao, en referencia al claro penal cometido por Dani Alves a Sergio Aguero.

"Lo que pasa que este campeonato lo organiza Brasil y está hecho para que lo gane sí o sí. Por eso el árbitro inclinó la cancha. En otros partidos cobraron manos boludas, penales boludos, y en este partido nunca revisaron nada. La Conmebol tiene que hacer algo con eso", siguió cuestionando con inocultable fastidio el capitán argentino.

"El arbitraje fue una cosa de locos, se vio que hubo penales claros a Otamendi y al Kun. Durante todo el partido tiró para ellos", criticó,