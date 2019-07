Lautaro Giaccone entrena con la Selección Argentina Sub-18

El joven sanfrancisqueño Lautaro Giaccone, ex Sportivo Belgrano y actualmente en Rosario Central, entrena con la Selección Argentina Sub-18 que se pone a punto para afrontar el torneo de L'Alcúdia.

Esteban Solari, director técnico del equipo que competirá en el tradicional certamen español, evalúa a 26 futbolistas que empezaron a trabajar el lunes por la tarde en el predio de Ezeiza. La primera semana de puesta a punto ya completó su segunda jornada de actividad, con un ensayo íntegramente dedicado al fútbol en toda la cancha para buscar variantes de ataque, posicionamiento defensivo, transiciones y, principalmente, analizar en detalle jugador por jugador.

La Selección Sub 18 de Argentina competirá en el campeonato de L'Alcúdia, reconocido torneo que se disputa anualmente en Mallorca y que tiene a nuestro equipo nacional como último campeón (en 2018, con el Sub 20 dirigido por Lionel Scaloni). El calendario de disputa marca el inicio del certamen el 28 de julio, con cierre el 8 de agosto, y la Albiceleste compartirá la edición 2019 con España, Rusia, Bahrain, India, Cabo Verde, Kuwait y Mauritania.

La lista final de cara a la competencia estará conformada por 20 futbolistas.

Los convocados. Agustín Lastra (Boca Juniors), Maximiliano Zalazar (Boca Juniors), Adrián Varela (Boca Juniors), Lautaro López (San Lorenzo), Ignacio Vallejos (San Lorenzo), Juan Pablo Sozaza (Estudiantes LP), Manuel Segovia (Racing Club), Joaquín García (Vélez Sarsfield), Florián Monzón (Vélez Sarsfield), Felipe Di Lena (Vélez Sarsfield), Ezequiel Navarro (Huracán), Santiago Hezze (Huracán), Dardo Torres (Argentinos Juniors), Franco Ibarra (Argentinos Juniors), Gastón Verón (Argentinos Juniors), Favio Cabral (Talleres Cba.), Pablo Solari (Talleres Cba.), Franco Ortellado (Lanús), Enzo Fernández (River Plate), Nicolás Chávez (Chacarita Juniors), Ramiro Enrique (Banfield), Lautaro Chávez (Gimnasia y Esgrima La Plata), Agustín Paredes (Newell's Old Boys), Luciano Cingolani (Newell's Old Boys), Lautaro Giaccone (Rosario Central) y Santiago Pierotti (Colón)

El cuarto de Sportivo

Giaccone es el cuarto jugador exSportivo que llega a la Selección. Antes, Juan Manuel Aróstegui, Pablo Rolón y Juan Martini también habían pasado por las selecciones juveniles.

El joven categoría 2001, llegó al “Canalla” en enero del 2017 proveniente de Sportivo Belgrano, luego de realizar parte de la pretemporada de ese año con el plantel profesional.

En la “verde”, además de ser campeón en divisiones formativas, Giaccone jugó 6 partidos y marcó un gol (ante Cultural Arroyito en el Torneo Decagonal) en la Primera Local, en el año 2016. En Reserva, donde también fue campeón en 2016, convirtió 13 goles.

Anteriormente, Juan Manuel Aróstegui había sido parte del seleccionado argentino Sub 21 que disputó en 1999 el Torneo Esperanzas de Toulón, en Francia, donde fue dirigido por José Pekerman.

Otro futbolista con paso por las divisiones formativas de la “verde” que posteriormente se calzó la “celeste y blanca” fue Pablo Rolón, que jugó el Torneo Sudamericano y el Mundial Sub 17 de la categoría.

Por último, el lateral/volante Juan Martini tuvo dos pasos fugases por la Selección Argentina Sub 15 y Sub 20. A la primera fue citado siendo jugador de Sportivo Belgrano y luego, ya en Boca Juniors, integró un preseleccionado Sub 20 con el cual disputó un partido amistoso ante Bolivia.