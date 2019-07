Le robaron la bici y pide ayuda para recuperarla

“Quiero mi bici de nuevo, la necesito realmente”, contó Martina a El Periódico luego de radicar la denuncia por el robo de su bicicleta Mountain Bike marca SLP rodado 29 que le fue sustraída del interior de un complejo de departamentos en barrio Roca.

El robo se produjo desde el interior del complejo ubicado en calle Almafuerte entre el fin de semana y este lunes. La joven oriunda de Esmeralda relató que utiliza su rodado “para todo, trabajar, estudiar, entrenar, es mi medio de movilidad”.

En el sector donde se produjo el robo hay un domo de video vigilancia pero los vecinos no saben si realmente funciona.

“La puerta no está forzada ni nada, no sé si la habrán dejado abierta sin querer, las demás bicis están todas y falta la mía. Por el momento no tuve novedades, pero iban a averiguar si funcionaban las cámaras del sector”, dijo.

La mujer dejó un contacto telefónico ante cualquier novedad: 03492- 15224994.