Surrbac no concuerda con Ashira: “El servicio no es caro”, apuntaron desde el gremio

Hugo Cerioli, delegado regional del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), cruzó al gerente de la empresa Ashira, Sergio Bossio, quien en declaraciones al diario La Voz de San Justo señaló este martes que la firma que encabeza propuso a la Municipalidad de San Francisco modernizar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a través de la utilización de contenedores que reemplacen los cestos de basura ubicados frente a cada domicilio.

"Creemos que el sistema de recolección de residuos puerta a puerta es antiguo y además requiere de mucha mano de obra", advirtió Bossio al diario. Agregó que el actual sistema “es caro porque requiere de mucha mano de obra". Cabe aclarar que actualmente son tres los trabajadores a bordo de cada camión.

Consultado por El Periódico ante estas declaraciones, Cerioli expresó: “En Córdoba se amenazó con lo mismo, pero nunca despidieron a nadie. Menos en la ciudad de San Francisco, tanto los afiliados a nuestro sindicato como a los demás, el Surrbac los va a defender”, precisó.

El sindicalista manifestó que el sindicato apoya que el servicio mejore, pero criticó a la empresa por no cumplir sus promesas: “Me causa risa el anuncio, la empresa que hace más de 20 años que tiene la concesión, que tiene un convenio cada 4 años donde figura que debe poner 500 cestos papeleros en la zona céntrica y no existen, ahora quieren poner contenedores en toda la ciudad”, ironizó.

Desde Ashira informaron que de aprobarse el nuevo sistema de contenerización sería puesto en marcha por etapas y por zonas. Aunque por ahora, Bossio dijo que era una idea planteada al Ejecutivo.

“Nosotros no negamos que hay que ver el futuro, en Córdoba se está haciendo un programa de contenerización y viene de años; en Buenos Aires hay dos o tres barrios. Lo que pasa es que se está por vencer los pliegos, faltan pocos meses y tienen que salir a jugar, esto es como la política”, analizó Cerioli.

El representante de Surrbac en nuestra ciudad resaltó el servicio que se brinda, el cual es bien visto por la ciudadanía, aunque no coincidió con Bossio sobre su alto costo: “Dice (por Bossio) que hay 56 empleados y que la mano de obra es cara. La ciudad tiene unos 70 mil habitantes, hay unos 20 barrios y el 70 por ciento lo hace Ashira. Si le parece caro no tiene idea de lo que habla. Además, los camiones que se usan son del 2010 y no tienen una antigüedad de cuatro años como dicen”.

La recolección de residuos en nuestra ciudad se encuentra tercerizado y desde el año 2000 Ashira cumple el servicio. En enero próximo vencerá el contrato y todo hace prever que volverán a renovarlo.

Cómo es el sistema por contenedores

Bossio adelantó al matutino que se deberán tener en cuenta varios aspectos para reemplazar los cestos domiciliarios por contenedores, entre ellas las objeciones que los vecinos pudieran plantear: “En estos casos siempre están los que no quieren tener el contenedor al frente a su casa", dijo, y agregó: "Es un cambio de hábito que debe tomar la comunidad y una vez que esto se adopta, la ciudad quedará mucho mejor, mucho más limpia", aseguró.