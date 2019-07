Echaron a la mitad del plantel de trabajadores de Zanella en San Luis

La fábrica de motos Zanella despidió a más de 45 trabajadores en San Luis, de su plantel compuesto por 104 operarios, a pesar de que delegados gremiales dicen haber llegado a un acuerdo para "no despedir personal".

La fábrica funciona en el parque Norte de la capital puntana, se dedica al ensamble de componentes importados y ayer los trabajadores con más de 15 años de antigüedad recibieron su telegrama de despido con la decisión de la patronal de cesantear más de la mitad de su dotación.

El delegado de los trabajadores, Gustavo Lucero, sostuvo que la empresa "no quiere dialogar" y que la medida es inapropiada porque no respeta un acuerdo que se hizo con los trabajadores de "no despedir, no incorporar gente y no habilitar horas extras".

El trabajador aclaró que están cobrando su sueldo "fraccionado", la quincena no se cobra normalmente y no saben qué pasará con "el aguinaldo", y recordó que por el acuerdo realizado con la empresa "sólo trabajan 12 días al mes".

El lunes próximo tendrá lugar un pedido de conciliación obligatoria que luego del rechazo del proceso preventivo de crisis (PPC) presentado por la empresa ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, constituye una última instancia para intentar negociar la reincorporación de los despedidos o su indemnización legal.

Fuente: La Voz del Interior